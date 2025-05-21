Що додати до зеленого борщу замість щавлю — рецепт

Зелений борщ. Фото: скриншот

Навесні багато українців залюбки смакують зеленим борщем. Традиційно ця страва готується зі щавлем, але для більш насиченого смаку та аромату варто звернути увагу і на інші інгредієнти.

Своїм рецептом запашного зеленого борщу поділилася кулінарна блогерка Валентина Кущ.

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Спосіб приготування

Для початку потрібно приготувати курячий бульйон. У цій страві він пасуватиме краще та додасть легкого смаку. До киплячого бульйону додати нарізану кубиками картоплю та довести до кипіння.

Часник та цибулю дрібно нарізати та обсмажити на пательні. Після чого додати їх до картоплі та варити ще 10 хвилин.

За цей час підготувати зелень — шпинат та щавель. Також за бажанням до страви можна додати селеру, кропиву та спаржу. Добре їх промити та нарізати. Після чого бланшувати в окропі протягом 1 хвилини з додаванням лимонного соку. Зелень дістати з води та додати до бульйону. Посолити та поперчити за смаком.

Подавати зелений борщ з відварним яйцем, сметаною та нарізанною зеленню.

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