Что добавить к зеленому борщу вместо щавеля — рецепт

Не только щавель — эти ингредиенты сделают зеленый борщ вкуснее
Весной многие украинцы охотно смакуют зеленым борщом. Традиционно это блюдо готовится со щавелем, но для более насыщенного вкуса и аромата стоит обратить внимание и на другие ингредиенты.
Своим рецептом ароматного зеленого борща поделилась кулинарный блогер Валентина Кущ.
Вам понадобится:
- бульон куриный — 4 л;
- картофель — 5 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- щавель — 150 г;
- шпинат — 250 г;
- лимон — 1/4 шт.;
- соль, перец;
- зелень — укроп, петрушка, зеленый лук;
- сметана;
- отварные яйца;
- брынза или фета.
Способ приготовления
Для начала нужно приготовить куриный бульон. В этом блюде он подойдет лучше и придаст легкий вкус. К кипящему бульону добавить нарезанный кубиками картофель и довести до кипения.
Чеснок и лук мелко нарезать и обжарить на сковороде. После чего добавить их к картофелю и варить еще 10 минут.
За это время подготовить зелень — шпинат и щавель. Также по желанию к блюду можно добавить сельдерей, крапиву и спаржу. Хорошо их промыть и нарезать. После чего бланшировать в кипятке в течение 1 минуты с добавлением лимонного сока. Зелень достать из воды и добавить в бульон. Посолить и поперчить по вкусу.
Подавать зеленый борщ с отварным яйцом, сметаной и нарезанной зеленью.
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