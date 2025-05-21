Что добавить к зеленому борщу вместо щавеля — рецепт

Зеленый борщ. Фото: скриншот

Весной многие украинцы охотно смакуют зеленым борщом. Традиционно это блюдо готовится со щавелем, но для более насыщенного вкуса и аромата стоит обратить внимание и на другие ингредиенты.

Своим рецептом ароматного зеленого борща поделилась кулинарный блогер Валентина Кущ.

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Способ приготовления

Для начала нужно приготовить куриный бульон. В этом блюде он подойдет лучше и придаст легкий вкус. К кипящему бульону добавить нарезанный кубиками картофель и довести до кипения.

Чеснок и лук мелко нарезать и обжарить на сковороде. После чего добавить их к картофелю и варить еще 10 минут.

За это время подготовить зелень — шпинат и щавель. Также по желанию к блюду можно добавить сельдерей, крапиву и спаржу. Хорошо их промыть и нарезать. После чего бланшировать в кипятке в течение 1 минуты с добавлением лимонного сока. Зелень достать из воды и добавить в бульон. Посолить и поперчить по вкусу.

Подавать зеленый борщ с отварным яйцом, сметаной и нарезанной зеленью.

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