Як позбутися дрібних кісточок у рибі при смаженні — порада

Смажена риба. Фото: Freepik

Кісточки у смаженій рибі часто псують задоволення від страви, адже замість насолоди смаком доводиться постійно їх вибирати. Проте існує проста кулінарна хитрість, яка допоможе вирішити цю проблему.

Лайфхаком ділиться Prostoway.

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Мало хто знає, але існує спосіб приготування, завдяки якому кісточки у рибі стають практично непомітними. При цьому філе залишається цілим та соковитим.

Усе, що вам знадобиться, — кільця цибулі та декілька лаврових листків. Зробіть надріз на черевці риби та покладіть туди усі інгредієнти, після чого обваляйте її в борошні.

Смажити рибу потрібно на повільному вогні у добре розігрітій олії. Такий спосіб дозволяє філе рівномірно просмажитися, а дрібні кісточки стануть м'якими та майже непомітними під час їжі.

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