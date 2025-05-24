Как избавиться от мелких косточек в рыбе при жарке — совет

Жареная рыба. Фото: Freepik

Косточки в жареной рыбе часто портят удовольствие от блюда, ведь вместо наслаждения вкусом приходится постоянно их выбирать. Однако существует простая кулинарная хитрость, которая поможет решить эту проблему.

Лайфхаком делится Prostoway.

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Как приготовить рыбу без косточек

Мало кто знает, но существует способ приготовления, благодаря которому косточки в рыбе становятся практически незаметными. При этом филе остается целым и сочным.

Все, что вам понадобится, — кольца лука и несколько лавровых листьев. Сделайте надрез на брюшке рыбы и положите туда все ингредиенты, после чего обваляйте ее в муке.

Жарить рыбу нужно на медленном огне в хорошо разогретом масле. Такой способ позволяет филе равномерно прожариться, а мелкие косточки станут мягкими и почти незаметными во время еды.

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