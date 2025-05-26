Как избавиться от запаха чеснока с рук за 10 секунд — полезные советы

Как избавиться от запаха чеснока за секунды — нужен 1 продукт
Часто после приготовления блюд с добавлением чеснока на руках остается неприятный аромат, даже после мытья мылом. Но избавиться от этой проблемы можно за считанные секунды с помощью всего 1 ингредиента.
Советом делится Pixelinform.
Как отмыть руки от запаха чеснока
Характерный запах чеснока придает вещество под названием аллицин. А вот избавиться от этого аромата позволит обычная поваренная соль. Она действует, как абсорбент, и впитывает в себя запах эфирных масел.
Для этого руки нужно намочить водой и насыпать на них щепотку соли. После чего осторожно потереть руки в течение нескольких секунд и помыть руки с обычным мылом.
Этот метод подойдет и для чувствительной кожи, однако будьте осторожны — если на коже есть царапины, соль может вызвать жжение.
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