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Як почистити молоду картоплю за 4 хвилин — найшвидший спосіб

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Дата публікації: 23 травня 2025 22:02
Як швидко почистити молоду картоплю — дієвий лайфхак
Молода картопля. Фото: Freepik

Починається сезон молодої картоплі, яка неодмінно з'являється на столі українських родин, але чистити її — те ще випробування. Але цей метод дозволяє обробити одразу цілий кілограм без зайвих зусиль і навіть без брудних рук.

Корисним лайфхаком поділилася в Instagram Уляна Антонюк.

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Для цього способу знадобиться звичайна кухонна сіль, але важливо, щоб вона була великого помелу. 

Помістіть картоплю в каструлю з кришкою, можна також використати щільний пакет, додайте кілька щедрих ложок крупної солі. Закрийте ємність і декілька хвилин активно струсіть. Якщо обрали пакет — зав'яжіть його та перетріть картоплю руками прямо всередині.

Сіль діє як абразивний засіб, легко зчищаючи шкірку. Залишиться лише промити очищену картоплю під водою й вона готова до подальшого приготування.

Однак майте на увазі, що цей метод працює лише зі свіжою картоплею, а підсушену шкірку так очистити не вдасться.

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А також дізнайтеся корисний лайфхак, як відрізнити отруйні гриби від їстівних.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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