Як швидко почистити молоду картоплю — дієвий лайфхак

Як почистити молоду картоплю за 4 хвилин — найшвидший спосіб
Починається сезон молодої картоплі, яка неодмінно з'являється на столі українських родин, але чистити її — те ще випробування. Але цей метод дозволяє обробити одразу цілий кілограм без зайвих зусиль і навіть без брудних рук.
Корисним лайфхаком поділилася в Instagram Уляна Антонюк.
Як почистити кілограм молодої картоплі за 4 хвилини
Для цього способу знадобиться звичайна кухонна сіль, але важливо, щоб вона була великого помелу.
Помістіть картоплю в каструлю з кришкою, можна також використати щільний пакет, додайте кілька щедрих ложок крупної солі. Закрийте ємність і декілька хвилин активно струсіть. Якщо обрали пакет — зав'яжіть його та перетріть картоплю руками прямо всередині.
Сіль діє як абразивний засіб, легко зчищаючи шкірку. Залишиться лише промити очищену картоплю під водою й вона готова до подальшого приготування.
Однак майте на увазі, що цей метод працює лише зі свіжою картоплею, а підсушену шкірку так очистити не вдасться.
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