Как быстро почистить молодую картошку — действенный лайфхак

Молодой картофель. Фото: Freepik

Начинается сезон молодого картофеля, который непременно появляется на столе украинских семей, но чистить его — то еще испытание. Но этот метод позволяет обработать сразу целый килограмм без лишних усилий и даже без грязных рук.

Полезным лайфхаком поделилась в Instagram Ульяна Антонюк.

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Для этого способа понадобится обычная поваренная соль, но важно, чтобы она была крупного помола.

Поместите картофель в кастрюлю с крышкой, можно также использовать плотный пакет, добавьте несколько щедрых ложек крупной соли. Закройте емкость и несколько минут активно встряхните. Если выбрали пакет — завяжите его и перетрите картофель руками прямо внутри.

Соль действует как абразивное средство, легко счищая кожуру. Останется только промыть очищенный картофель под водой и он готов к дальнейшему приготовлению.

Однако имейте в виду, что этот метод работает только со свежим картофелем, а подсушенную кожуру так очистить не удастся.

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