Як відрізнити їстівні та отруйні гриби — правила

Як відрізнити їстівний гриб від отруйного — треба знати всім
Існують десятки видів грибів, але не усі вони придатні для споживання у їжу. Часом отруйні гриби дуже важко відрізнити від тих, що безпечні для людини, але існують маленькі секрети.
Новини.LIVE дає поради, на що варто звернути увагу.
Як відрізнити їстівні гриби від отруйних
Досвідчені грибники знають, що завжди потрібно звертати увагу на зворотній бік шапочки.
Трубчасті чи пластинчасті — у чому різниця
Трубчасті гриби мають поверхню, схожу на губку, з маленькими порами. При натисканні вона пружинить і може виділяти вологу. Саме через ці пори гриб розсіює спори. А пластинчасті мають тонкі "пелюстки" — пластинки, що тягнуться від ніжки до країв шапки. Серед таких грибів значно частіше трапляються отруйні.
Тож якщо гриб із губчастим низом — імовірно, він їстівний, якщо з пластинками — краще не ризикувати.
Безпечні трубчасті гриби:
- Білий гриб (боровик) — м'ясистий, з товстою ніжкою, має приємний аромат і чудовий смак у будь-якому вигляді.
- Підберезовик — росте під березами, має сіро-коричневу шапку і світлу губку. Смачний у смаженому вигляді.
- Підосичник — з яскравою шапкою та міцною ніжкою. Поживний і легко впізнаваний.
- Моховик — невеликий гриб із м'якою бархатистою шапкою. Їстівний, але водянистий — краще змішувати з іншими грибами.
- Маслюк — із слизькою шапкою, яку перед приготуванням бажано зняти.
- Дубовик — темний гриб із червонуватою м'якоттю, що синіє на зрізі. Їстівний лише після ретельної термічної обробки.
Отруйні пластинчасті гриби:
- Бліда поганка — один із найнебезпечніших грибів. Навіть мікроскопічна кількість може бути смертельною.
- Мухомор червоний — яскравий, але токсичний. Часто приваблює дітей.
- Мухомор пантерний — зовні схожий на їстівні гриби, однак дуже небезпечний.
- Несправжні опеньки — схожі на їстівні, але можуть спричинити отруєння, галюцинації та нудоту.
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