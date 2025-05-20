Як відрізнити їстівні та отруйні гриби — правила

Гриби у кошику. Фото: Freepik

Існують десятки видів грибів, але не усі вони придатні для споживання у їжу. Часом отруйні гриби дуже важко відрізнити від тих, що безпечні для людини, але існують маленькі секрети.

Новини.LIVE дає поради, на що варто звернути увагу.

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Досвідчені грибники знають, що завжди потрібно звертати увагу на зворотній бік шапочки.

Трубчасті чи пластинчасті — у чому різниця

Трубчасті гриби мають поверхню, схожу на губку, з маленькими порами. При натисканні вона пружинить і може виділяти вологу. Саме через ці пори гриб розсіює спори. А пластинчасті мають тонкі "пелюстки" — пластинки, що тягнуться від ніжки до країв шапки. Серед таких грибів значно частіше трапляються отруйні.

Тож якщо гриб із губчастим низом — імовірно, він їстівний, якщо з пластинками — краще не ризикувати.

Безпечні трубчасті гриби:

Білий гриб (боровик) — м'ясистий, з товстою ніжкою, має приємний аромат і чудовий смак у будь-якому вигляді.

Підберезовик — росте під березами, має сіро-коричневу шапку і світлу губку. Смачний у смаженому вигляді.

Підосичник — з яскравою шапкою та міцною ніжкою. Поживний і легко впізнаваний.

Моховик — невеликий гриб із м'якою бархатистою шапкою. Їстівний, але водянистий — краще змішувати з іншими грибами.

Маслюк — із слизькою шапкою, яку перед приготуванням бажано зняти.

Дубовик — темний гриб із червонуватою м'якоттю, що синіє на зрізі. Їстівний лише після ретельної термічної обробки.

Гриби. Фото: Freepik

Отруйні пластинчасті гриби:

Бліда поганка — один із найнебезпечніших грибів. Навіть мікроскопічна кількість може бути смертельною.

Мухомор червоний — яскравий, але токсичний. Часто приваблює дітей.

Мухомор пантерний — зовні схожий на їстівні гриби, однак дуже небезпечний.

Несправжні опеньки — схожі на їстівні, але можуть спричинити отруєння, галюцинації та нудоту.

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