Как отличить съедобные и ядовитые грибы — правила

Грибы в корзине. Фото: Freepik

Существуют десятки видов грибов, но не все они пригодны для употребления в пищу. Иногда ядовитые грибы очень трудно отличить от тех, что безопасны для человека, но существуют маленькие секреты.

Новини.LIVE дает советы, на что стоит обратить внимание.

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Опытные грибники знают, что всегда нужно обращать внимание на обратную сторону шапочки.

Трубчатые или пластинчатые — в чем разница

Трубчатые грибы имеют поверхность, похожую на губку, с маленькими порами. При нажатии она пружинит и может выделять влагу. Именно через эти поры гриб рассеивает споры. А пластинчатые имеют тонкие "лепестки" — пластинки, тянущиеся от ножки к краям шапки. Среди таких грибов значительно чаще встречаются ядовитые.

Поэтому если гриб с губчатым низом — вероятно, он съедобен, если с пластинками — лучше не рисковать.

Безопасные трубчатые грибы:

Белый гриб (боровик) — мясистый, с толстой ножкой, имеет приятный аромат и замечательный вкус в любом виде.

Подберезовик — растет под березами, имеет серо-коричневую шапку и светлую губку. Вкусный в жареном виде.

Подосиновик — с яркой шапкой и крепкой ножкой. Питательный и легко узнаваемый.

Моховик — небольшой гриб с мягкой бархатистой шапкой. Съедобный, но водянистый — лучше смешивать с другими грибами.

Масленок — со скользкой шапкой, которую перед приготовлением желательно снять.

Дубовик — темный гриб с красноватой мякотью, синеющей на срезе. Съедобен только после тщательной термической обработки.

Грибы. Фото: Freepik

Ядовитые пластинчатые грибы:

Бледная поганка — один из самых опасных грибов. Даже микроскопическое количество может быть смертельным.

Мухомор красный — яркий, но токсичный. Часто привлекает детей.

Мухомор пантерный — внешне похож на съедобные грибы, однако очень опасен.

Ложные опята — похожи на съедобные, но могут вызвать отравление, галлюцинации и тошноту.

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