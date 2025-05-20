Как отличить съедобные и ядовитые грибы — правила

Как отличить съедобный гриб от ядовитого — надо знать всем
Существуют десятки видов грибов, но не все они пригодны для употребления в пищу. Иногда ядовитые грибы очень трудно отличить от тех, что безопасны для человека, но существуют маленькие секреты.
Новини.LIVE дает советы, на что стоит обратить внимание.
Как отличить съедобные грибы от ядовитых
Опытные грибники знают, что всегда нужно обращать внимание на обратную сторону шапочки.
Трубчатые или пластинчатые — в чем разница
Трубчатые грибы имеют поверхность, похожую на губку, с маленькими порами. При нажатии она пружинит и может выделять влагу. Именно через эти поры гриб рассеивает споры. А пластинчатые имеют тонкие "лепестки" — пластинки, тянущиеся от ножки к краям шапки. Среди таких грибов значительно чаще встречаются ядовитые.
Поэтому если гриб с губчатым низом — вероятно, он съедобен, если с пластинками — лучше не рисковать.
Безопасные трубчатые грибы:
- Белый гриб (боровик) — мясистый, с толстой ножкой, имеет приятный аромат и замечательный вкус в любом виде.
- Подберезовик — растет под березами, имеет серо-коричневую шапку и светлую губку. Вкусный в жареном виде.
- Подосиновик — с яркой шапкой и крепкой ножкой. Питательный и легко узнаваемый.
- Моховик — небольшой гриб с мягкой бархатистой шапкой. Съедобный, но водянистый — лучше смешивать с другими грибами.
- Масленок — со скользкой шапкой, которую перед приготовлением желательно снять.
- Дубовик — темный гриб с красноватой мякотью, синеющей на срезе. Съедобен только после тщательной термической обработки.
Ядовитые пластинчатые грибы:
- Бледная поганка — один из самых опасных грибов. Даже микроскопическое количество может быть смертельным.
- Мухомор красный — яркий, но токсичный. Часто привлекает детей.
- Мухомор пантерный — внешне похож на съедобные грибы, однако очень опасен.
- Ложные опята — похожи на съедобные, но могут вызвать отравление, галлюцинации и тошноту.
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