Чи можна їсти яйця сирими — пояснення

Яйця. Фото: Freepik

Серед українців досі немає єдиної думки щодо того, чи можна вживати сирі яйця. Одні вважають їх цінним і натуральним продуктом, інші — небезпечним джерелом інфекцій.

Новини.LIVE розповідає, чи варто це робити та які існують ризики.

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Чи можна вживати яйця сирими

Часто сирі яйця споживають власники домашніх господарств, переконані, що "свої" яйця безпечні. Але навіть у здорових на вигляд курей може бути сальмонела — бактерія, що становить реальну загрозу для здоров'я.

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Так, дійсно у сирих яйцях міститься багато білку та ферментів. Однак існує ризик зараження сальмонелою та іншими бактеріями. До того ж, біотин або ж вітамін В7 засвоюється гірше, через наявність авідину в яєчному білку.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Найбезпечнішим способом споживання яєць залишається термічна обробка. Варені, смажені чи запечені яйця не втрачають корисних властивостей, але значно знижують ризик харчових інфекцій.

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Якщо ви все ж надаєте перевагу сирим яйцям — використовуйте лише свіжий продукт з перевіреного джерела та зберігайте його при правильній температурі.

Кому категорично заборонено вживати сирі яйця

Вагітним жінкам — через ризик ускладнень для матері та плоду;

Малюкам — їхній імунітет ще недостатньо розвинений;

Літнім людям — через ослаблену імунну систему;

Особам з хронічними хворобами — підвищена вразливість до інфекцій.

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