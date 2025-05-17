Чи можна їсти яйця сирими — пояснення

Чи можна їсти сирі яйця — відповідь вас здивує
Серед українців досі немає єдиної думки щодо того, чи можна вживати сирі яйця. Одні вважають їх цінним і натуральним продуктом, інші — небезпечним джерелом інфекцій.
Новини.LIVE розповідає, чи варто це робити та які існують ризики.
Чи можна вживати яйця сирими
Часто сирі яйця споживають власники домашніх господарств, переконані, що "свої" яйця безпечні. Але навіть у здорових на вигляд курей може бути сальмонела — бактерія, що становить реальну загрозу для здоров'я.
Так, дійсно у сирих яйцях міститься багато білку та ферментів. Однак існує ризик зараження сальмонелою та іншими бактеріями. До того ж, біотин або ж вітамін В7 засвоюється гірше, через наявність авідину в яєчному білку.
Найбезпечнішим способом споживання яєць залишається термічна обробка. Варені, смажені чи запечені яйця не втрачають корисних властивостей, але значно знижують ризик харчових інфекцій.
Якщо ви все ж надаєте перевагу сирим яйцям — використовуйте лише свіжий продукт з перевіреного джерела та зберігайте його при правильній температурі.
Кому категорично заборонено вживати сирі яйця
- Вагітним жінкам — через ризик ускладнень для матері та плоду;
- Малюкам — їхній імунітет ще недостатньо розвинений;
- Літнім людям — через ослаблену імунну систему;
- Особам з хронічними хворобами — підвищена вразливість до інфекцій.
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