Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Омлет, як у дитячому садочку — яйця, молоко і секретні пропорції

Омлет, як у дитячому садочку — яйця, молоко і секретні пропорції

Ua en ru
Дата публікації: 13 травня 2025 05:00
Пишний омлет як у садочку — ніжний, повітряний і без зайвих інгредієнтів
Омлет, як у дитячому садочку. Фото: smachnenke.com.ua

Саме та текстура, смак і аромат, які ви пам’ятаєте з дитинства. Цей класичний омлет готується без борошна та соди — лише яйця, молоко й правильна температура. Ідеально підходить для сніданку всією родиною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 10 шт. (кімнатної температури)
  • молоко — 500 мл.;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло — для змащення форми.

Спосіб приготування

У великій мисці збити яйця з молоком і дрібкою солі до однорідності — не збивати до піни, а просто перемішати віничком або виделкою.

рецепт омлета, як у дитячому садочку
Яйця та молоко. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запікання ретельно змастити вершковим маслом. Влити яєчну суміш і одразу поставити в заздалегідь розігріту духовку.

простий рецепт омлета, як у дитячому садочку
Яєчна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при температурі 180 °C приблизно 30–35 хвилин. Дуже важливо не відкривати духовку під час приготування — саме так омлет залишиться пишним.

рецепт ніжного омлета, як у дитячому садочку
Готовий омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий омлет подавати одразу — він буде легким, соковитим і неймовірно ніжним.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яйця молоко рецепт ідея для сніданку омлет
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /