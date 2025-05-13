Пишний омлет як у садочку — ніжний, повітряний і без зайвих інгредієнтів

Омлет, як у дитячому садочку. Фото: smachnenke.com.ua

Саме та текстура, смак і аромат, які ви пам’ятаєте з дитинства. Цей класичний омлет готується без борошна та соди — лише яйця, молоко й правильна температура. Ідеально підходить для сніданку всією родиною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 10 шт. (кімнатної температури)

молоко — 500 мл.;

сіль — дрібка;

вершкове масло — для змащення форми.

Спосіб приготування

У великій мисці збити яйця з молоком і дрібкою солі до однорідності — не збивати до піни, а просто перемішати віничком або виделкою.

Яйця та молоко. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запікання ретельно змастити вершковим маслом. Влити яєчну суміш і одразу поставити в заздалегідь розігріту духовку.

Яєчна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при температурі 180 °C приблизно 30–35 хвилин. Дуже важливо не відкривати духовку під час приготування — саме так омлет залишиться пишним.

Готовий омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий омлет подавати одразу — він буде легким, соковитим і неймовірно ніжним.

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