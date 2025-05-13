Пышный омлет как в садике — нежный, воздушный и без лишних ингредиентов

Омлет, как в детском саду. Фото: smachnenke.com.ua

Именно та текстура, вкус и аромат, которые вы помните с детства. Этот классический омлет готовится без муки и соды — только яйца, молоко и правильная температура. Идеально подходит для завтрака всей семьей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 10 шт. (комнатной температуры)

молоко — 500 мл.;

соль — щепотка;

сливочное масло — для смазки формы.

Способ приготовления

В большой миске взбить яйца с молоком и щепоткой соли до однородности — не взбивать до пены, а просто перемешать венчиком или вилкой.

Яйца и молоко. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запекания тщательно смазать сливочным маслом. Влить яичную смесь и сразу поставить в заранее разогретую духовку.

Яичная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при температуре 180 °C примерно 30-35 минут. Очень важно не открывать духовку во время приготовления — именно так омлет останется пышным.

Готовый омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый омлет подавать сразу — он будет легким, сочным и невероятно нежным.

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