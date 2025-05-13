Пышный омлет как в садике — нежный, воздушный и без лишних ингредиентов

Омлет, как в детском саду — яйца, молоко и секретные пропорции
Именно та текстура, вкус и аромат, которые вы помните с детства. Этот классический омлет готовится без муки и соды — только яйца, молоко и правильная температура. Идеально подходит для завтрака всей семьей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 10 шт. (комнатной температуры)
- молоко — 500 мл.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — для смазки формы.
Способ приготовления
В большой миске взбить яйца с молоком и щепоткой соли до однородности — не взбивать до пены, а просто перемешать венчиком или вилкой.
Форму для запекания тщательно смазать сливочным маслом. Влить яичную смесь и сразу поставить в заранее разогретую духовку.
Выпекать при температуре 180 °C примерно 30-35 минут. Очень важно не открывать духовку во время приготовления — именно так омлет останется пышным.
Готовый омлет подавать сразу — он будет легким, сочным и невероятно нежным.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!