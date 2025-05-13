Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Омлет, как в детском саду — яйца, молоко и секретные пропорции

Омлет, как в детском саду — яйца, молоко и секретные пропорции

Ua en ru
Дата публикации 13 мая 2025 05:00
Пышный омлет как в садике — нежный, воздушный и без лишних ингредиентов
Омлет, как в детском саду. Фото: smachnenke.com.ua

Именно та текстура, вкус и аромат, которые вы помните с детства. Этот классический омлет готовится без муки и соды — только яйца, молоко и правильная температура. Идеально подходит для завтрака всей семьей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 10 шт. (комнатной температуры)
  • молоко — 500 мл.;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло — для смазки формы.

Способ приготовления

В большой миске взбить яйца с молоком и щепоткой соли до однородности — не взбивать до пены, а просто перемешать венчиком или вилкой.

рецепт омлета, як у дитячому садочку
Яйца и молоко. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запекания тщательно смазать сливочным маслом. Влить яичную смесь и сразу поставить в заранее разогретую духовку.

простий рецепт омлета, як у дитячому садочку
Яичная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при температуре 180 °C примерно 30-35 минут. Очень важно не открывать духовку во время приготовления — именно так омлет останется пышным.

рецепт ніжного омлета, як у дитячому садочку
Готовый омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый омлет подавать сразу — он будет легким, сочным и невероятно нежным.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яйца молоко рецепт идея для завтрака омлет
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /