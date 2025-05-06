Сніданок за 10 хвилин підготовки — запіканка з лаваша та сиру

Коли є лаваш і 300 г сиру — рецепт сніданка за 10 хвилин
Коли під рукою є лаваш, трохи кисломолочного сиру та яйця — можна за лічені хвилини підготувати корисний і ситний сніданок, який сподобається всій родині. Ця запіканка виходить м’якою, злегка пухкою та дуже смачною — ідеальне рішення для початку дня або легкої вечері без метушні.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 300 г;
- яйця — 6 шт.;
- сіль — дрібка;
- кефір — 600 мл;
- лаваш — 3 шт.;
- вершкове масло — для змащування форми та зверху.
Спосіб приготування
У чаші блендера змішати сир, яйця та сіль до однорідної маси. Додати кефір і ще раз добре перемішати.
Форму для запікання (приблизно 31×21 см) змастити вершковим маслом. Лаваш скласти гармошкою й викласти у форму. Залити лаваш приготованою заливкою, розподіляючи її рівномірно. Зверху покласти кілька невеликих шматочків вершкового масла.
Випікати у попередньо розігрітій до 180 °C духовці близько 40 хвилин. Потім накрити рушником і залишити на 30 хвилин охолонути. Подавати теплою або кімнатної температури. Страва має ніжну текстуру, приємний сирний смак і легко готується навіть у будній день.
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