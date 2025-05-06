Завтрак за 10 минут подготовки — запеканка из лаваша и творога

Когда есть лаваш и 300 г творога — рецепт завтрака за 10 минут
Когда под рукой есть лаваш, немного творога и яйца — можно за считанные минуты подготовить полезный и сытный завтрак, который понравится всей семье. Эта запеканка получается мягкой, слегка воздушной и очень вкусной — идеальное решение для начала дня или легкого ужина без суеты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 300 г;
- яйца — 6 шт.;
- соль — щепотка;
- кефир — 600 мл.;
- лаваш — 3 шт.;
- сливочное масло — для смазывания формы и сверху.
Способ приготовления
В чаше блендера смешать творог, яйца и соль до однородной массы. Добавить кефир и еще раз хорошо перемешать.
Форму для запекания (примерно 31×21 см) смазать сливочным маслом. Лаваш сложить гармошкой и выложить в форму. Залить лаваш приготовленной заливкой, распределяя ее равномерно. Сверху положить несколько небольших кусочков сливочного масла.
Выпекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 40 минут. Затем накрыть полотенцем и оставить на 30 минут остыть. Подавать теплым или комнатной температуры. Блюдо имеет нежную текстуру, приятный сырный вкус и легко готовится даже в будний день.
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