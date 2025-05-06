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Когда есть лаваш и 300 г творога — рецепт завтрака за 10 минут

6 мая 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Завтрак за 10 минут подготовки — запеканка из лаваша и творога
Творожный лаваш. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Когда под рукой есть лаваш, немного творога и яйца — можно за считанные минуты подготовить полезный и сытный завтрак, который понравится всей семье. Эта запеканка получается мягкой, слегка воздушной и очень вкусной — идеальное решение для начала дня или легкого ужина без суеты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 300 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • соль — щепотка;
  • кефир — 600 мл.;
  • лаваш — 3 шт.;
  • сливочное масло — для смазывания формы и сверху.

Способ приготовления

В чаше блендера смешать творог, яйца и соль до однородной массы. Добавить кефир и еще раз хорошо перемешать.

лаваш і 300 г сиру — рецепт сніданка за 10 хвилин
Лаваш и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания (примерно 31×21 см) смазать сливочным маслом. Лаваш сложить гармошкой и выложить в форму. Залить лаваш приготовленной заливкой, распределяя ее равномерно. Сверху положить несколько небольших кусочков сливочного масла.

лаваш і 300 г сиру, простий рецепт сніданка за 10 хвилин
Сырная запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 40 минут. Затем накрыть полотенцем и оставить на 30 минут остыть. Подавать теплым или комнатной температуры. Блюдо имеет нежную текстуру, приятный сырный вкус и легко готовится даже в будний день.

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