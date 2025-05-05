Гарячі бутерброди з багетом і овочевою начинкою за 15 хвилин на сніданок — рецепт

Гарячі бутерброди з начинкою на сніданок за 15 хвилин
Ці гарячі бутерброди на сковороді з овочевою намазкою — відмінний варіант для ситного й ароматного сніданку, який готується без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- багет — 1 шт.;
- морква — 2 шт.;
- мариновані огірки — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- майонез — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, перець — за смаком;
- вершкове масло або олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Нарізати багет навскоси та підсмажити з обох боків на сковороді з вершковим маслом до золотистої скоринки.
Моркву натерти на тертці для корейської моркви. Огірки натерти так само, злегка відтиснути від соку. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.
Обсмажити моркву з цибулею на олії до м’якості та золотистого кольору, періодично помішуючи.
Змішати в мисці огірки, обсмажені овочі, пропущений через прес часник, трохи майонезу, сіль і перець. Добре перемішати. Намазати овочеву суміш на підсмажені скибки багета. Подавати гарячими.
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