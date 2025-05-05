Гарячі бутерброди з багетом і овочевою начинкою за 15 хвилин на сніданок — рецепт

Гарячі бутерброди з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарячі бутерброди на сковороді з овочевою намазкою — відмінний варіант для ситного й ароматного сніданку, який готується без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

багет — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

мариновані огірки — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

майонез — за смаком;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець — за смаком;

вершкове масло або олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Нарізати багет навскоси та підсмажити з обох боків на сковороді з вершковим маслом до золотистої скоринки.

Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву натерти на тертці для корейської моркви. Огірки натерти так само, злегка відтиснути від соку. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити моркву з цибулею на олії до м’якості та золотистого кольору, періодично помішуючи.

Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати в мисці огірки, обсмажені овочі, пропущений через прес часник, трохи майонезу, сіль і перець. Добре перемішати. Намазати овочеву суміш на підсмажені скибки багета. Подавати гарячими.

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