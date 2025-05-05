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Гарячі бутерброди з начинкою на сніданок за 15 хвилин

5 травня 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Гарячі бутерброди з багетом і овочевою начинкою за 15 хвилин на сніданок — рецепт
Гарячі бутерброди з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці гарячі бутерброди на сковороді з овочевою намазкою — відмінний варіант для ситного й ароматного сніданку, який готується без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • багет — 1 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • мариновані огірки — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, перець — за смаком;
  • вершкове масло або олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Нарізати багет навскоси та підсмажити з обох боків на сковороді з вершковим маслом до золотистої скоринки.

простий та смачний смачний сніданок з хліба
Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву натерти на тертці для корейської моркви. Огірки натерти так само, злегка відтиснути від соку. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.

дуже смачний сніданок з хліба
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити моркву з цибулею на олії до м’якості та золотистого кольору, періодично помішуючи.

смачний сніданок з хліба
Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати в мисці огірки, обсмажені овочі, пропущений через прес часник, трохи майонезу, сіль і перець. Добре перемішати. Намазати овочеву суміш на підсмажені скибки багета. Подавати гарячими.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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