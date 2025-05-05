Горячие бутерброды с багетом и овощной начинкой за 15 минут на завтрак — рецепт

Горячие бутерброды с начинкой на завтрак за 15 минут
Эти горячие бутерброды на сковороде с овощной намазкой — отличный вариант для сытного и ароматного завтрака, который готовится без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- багет — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- майонез — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу;
- сливочное или растительное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Нарезать багет наискосок и поджарить с обеих сторон на сковороде со сливочным маслом до золотистой корочки.
Морковь натереть на терке для корейской моркови. Огурцы натереть так же, слегка отжать от сока. Лук нарезать тонкими полукольцами.
Обжарить морковь с луком на растительном масле до мягкости и золотистого цвета, периодически помешивая.
Смешать в миске огурцы, обжаренные овощи, пропущенный через пресс чеснок, немного майонеза, соль и перец. Хорошо перемешать. Намазать овощную смесь на поджаренные ломтики багета. Подавать горячими.
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