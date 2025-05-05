Горячие бутерброды с багетом и овощной начинкой за 15 минут на завтрак — рецепт

Горячие бутерброды с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Эти горячие бутерброды на сковороде с овощной намазкой — отличный вариант для сытного и ароматного завтрака, который готовится без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

багет — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

майонез — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

сливочное или растительное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Нарезать багет наискосок и поджарить с обеих сторон на сковороде со сливочным маслом до золотистой корочки.

Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь натереть на терке для корейской моркови. Огурцы натереть так же, слегка отжать от сока. Лук нарезать тонкими полукольцами.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить морковь с луком на растительном масле до мягкости и золотистого цвета, периодически помешивая.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в миске огурцы, обжаренные овощи, пропущенный через пресс чеснок, немного майонеза, соль и перец. Хорошо перемешать. Намазать овощную смесь на поджаренные ломтики багета. Подавать горячими.

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