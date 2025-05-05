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Горячие бутерброды с начинкой на завтрак за 15 минут

5 мая 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Горячие бутерброды с багетом и овощной начинкой за 15 минут на завтрак — рецепт
Горячие бутерброды с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти горячие бутерброды на сковороде с овощной намазкой — отличный вариант для сытного и ароматного завтрака, который готовится без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • багет — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сливочное или растительное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Нарезать багет наискосок и поджарить с обеих сторон на сковороде со сливочным маслом до золотистой корочки.

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Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь натереть на терке для корейской моркови. Огурцы натереть так же, слегка отжать от сока. Лук нарезать тонкими полукольцами.

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Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить морковь с луком на растительном масле до мягкости и золотистого цвета, периодически помешивая.

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Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в миске огурцы, обжаренные овощи, пропущенный через пресс чеснок, немного майонеза, соль и перец. Хорошо перемешать. Намазать овощную смесь на поджаренные ломтики багета. Подавать горячими.

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03:44 РФ атаковала Конотоп — уничтожен объект инфраструктуры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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