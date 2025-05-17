Можно ли есть яйца сырыми — объяснение

Яйца. Фото: Freepik

Среди украинцев до сих пор нет единого мнения относительно того, можно ли употреблять сырые яйца. Одни считают их ценным и натуральным продуктом, другие — опасным источником инфекций.

Новини.LIVE рассказывает, стоит ли это делать и какие существуют риски.

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Можно ли употреблять яйца сырыми

Часто сырые яйца потребляют владельцы домашних хозяйств, убежденные, что "свои" яйца безопасны. Но даже у здоровых на вид кур может быть сальмонелла — бактерия, представляющая реальную угрозу для здоровья.

Да, действительно в сырых яйцах содержится много белка и ферментов. Однако существует риск заражения сальмонеллой и другими бактериями. К тому же, биотин или витамин В7 усваивается хуже, из-за наличия авидина в яичном белке.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Самым безопасным способом потребления яиц остается термическая обработка. Вареные, жареные или запеченные яйца не теряют полезных свойств, но значительно снижают риск пищевых инфекций.

Если вы все же предпочитаете сырые яйца — используйте только свежий продукт из проверенного источника и храните его при правильной температуре.

Кому категорически запрещено употреблять сырые яйца

Беременным женщинам — из-за риска осложнений для матери и плода;

Малышам — их иммунитет еще недостаточно развит;

Пожилым людям — из-за ослабленной иммунной системы;

Особам с хроническими болезнями — повышенная уязвимость к инфекциям.

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