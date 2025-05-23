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Просто води недостатньо — як правильно мити ягоди

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Дата публікації: 23 травня 2025 00:01
Як правильно мити полуницю та інші ягоди — корисні поради
Полуниця. Фото: Freepik

Перед вживанням ягоди потребують особливого догляду, адже на їхній поверхні можуть залишатися пил, бактерії та хімічні залишки. Щоб зберегти користь і смак, важливо мити їх правильно, дотримуючись кількох простих правил.

Корисними порадами поділилася Diana Gologovets.

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Як правильно мити ягоди

@dianagologovets

Сезон ягід скоро розпочнеться, тому зберігайте перевірений спосіб, як їх гарно помити, щоб вони були чисті та безпечні 🍓 Сода допомагає видалити залишки пестицидів і бруду. Зробіть розчин з води і оцту в пропорції 1:3 замочіть в ньому продукти на 10-15 хвилин. Додайте столову ложку соди, перемішайте, весь бруд підніметься назовні. Промийте ягоди під проточною водою 💦 #лайфхак #яквідмити #полуниця #ідеїдлядому #ідеїдлякухні #лайфхакдлядому #якприготувати #чимвідмити #рецепт #gologovets_відео

♬ оригінальний звук - Diana_gologovets

Для того, щоб ретельно вимити ягоди вам знадобиться оцет, вода та сода.

Для початку ягоди потрібно промити під проточною водою. Далі необхідно в мисці змішати воду та оцет у пропорції 3:1 та замочити в ньому ягоди на 10-15 хвилин. Після чого у воду всипати столову ложку соди та знову промити ягоди під проточною водою.

Такий спосіб дозволить переконатися, що ягоди точно чисті і на них не залишилося нічого зайвого.

А ми раніше розповідали, як правильно мити овочі та зелень —  у холодній чи у гарячій воді.

Також дізнайтеся важливі поради, як відрізнити їстівні гриби від отруйних.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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