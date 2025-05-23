Як правильно мити полуницю та інші ягоди — корисні поради

Полуниця. Фото: Freepik

Перед вживанням ягоди потребують особливого догляду, адже на їхній поверхні можуть залишатися пил, бактерії та хімічні залишки. Щоб зберегти користь і смак, важливо мити їх правильно, дотримуючись кількох простих правил.

Корисними порадами поділилася Diana Gologovets.

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Як правильно мити ягоди

Для того, щоб ретельно вимити ягоди вам знадобиться оцет, вода та сода.

Для початку ягоди потрібно промити під проточною водою. Далі необхідно в мисці змішати воду та оцет у пропорції 3:1 та замочити в ньому ягоди на 10-15 хвилин. Після чого у воду всипати столову ложку соди та знову промити ягоди під проточною водою.

Такий спосіб дозволить переконатися, що ягоди точно чисті і на них не залишилося нічого зайвого.

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