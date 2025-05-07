Пиріг з ягодами та варенням на кефірі за 5 хвилин — рецепт

Пиріг з ягодами та варенням. Фото: filizhanka.top

Цей вишуканий пиріг стане окрасою столу на будь-якому чаюванні та обов'язково сподобається вашим гостям. А готується він дуже швидко та без зайвих зусиль.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

дрібка солі;

цукор — 150 г;

рослинна олія — 150 г;

екстракт ванілі (або ванільний цукор) — 1 ч. л.;

кефір — 150 г;

розпушувач — 12 г;

борошно — 300 г;

варення — 150-200 г;

ягоди;

мигдальні пластівці за бажанням.

Спосіб приготування

Яйця розбити у миску та збити вінчиком із цукром та дрібкою солі. Додати до суміші олію, екстракт ванілі та теплий кефір. Ретельно перемішати до однорідності.

До рідких інгредієнтів просіяти борошно та додати розпушувач. Перемішати до однорідної, густої маси без грудочок.

Тісто для пирога. Фото: filizhanka.top

Форму застелити пергаментом та викласти готове тісто. Варення вилити у кондитерський мішок та з його допомогою намалювати "сіточку" на тісті. Зверху викласти ягоди та за бажанням присипати мигдальними пластівцями або іншими горішками.

Пиріг перед випіканням. Фото: filizhanka.top

Випікати пиріг у духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин.

Готовий пиріг. Фото: filizhanka.top

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