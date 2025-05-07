Пиріг з ягодами та варенням на кефірі за 5 хвилин — рецепт

Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — гості будуть у захваті
Цей вишуканий пиріг стане окрасою столу на будь-якому чаюванні та обов'язково сподобається вашим гостям. А готується він дуже швидко та без зайвих зусиль.
Рецептом ділиться Filizhanka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- дрібка солі;
- цукор — 150 г;
- рослинна олія — 150 г;
- екстракт ванілі (або ванільний цукор) — 1 ч. л.;
- кефір — 150 г;
- розпушувач — 12 г;
- борошно — 300 г;
- варення — 150-200 г;
- ягоди;
- мигдальні пластівці за бажанням.
Спосіб приготування
Яйця розбити у миску та збити вінчиком із цукром та дрібкою солі. Додати до суміші олію, екстракт ванілі та теплий кефір. Ретельно перемішати до однорідності.
До рідких інгредієнтів просіяти борошно та додати розпушувач. Перемішати до однорідної, густої маси без грудочок.
Форму застелити пергаментом та викласти готове тісто. Варення вилити у кондитерський мішок та з його допомогою намалювати "сіточку" на тісті. Зверху викласти ягоди та за бажанням присипати мигдальними пластівцями або іншими горішками.
Випікати пиріг у духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин.
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