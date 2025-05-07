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Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — гості будуть у захваті

7 травня 2025 19:11
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Пиріг з ягодами та варенням на кефірі за 5 хвилин — рецепт
Пиріг з ягодами та варенням. Фото: filizhanka.top
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Цей вишуканий пиріг стане окрасою столу на будь-якому чаюванні та обов'язково сподобається вашим гостям. А готується він дуже швидко та без зайвих зусиль.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • дрібка солі;
  • цукор — 150 г;
  • рослинна олія — 150 г;
  • екстракт ванілі (або ванільний цукор) — 1 ч. л.;
  • кефір — 150 г;
  • розпушувач — 12 г;
  • борошно — 300 г;
  • варення — 150-200 г;
  • ягоди;
  • мигдальні пластівці за бажанням.

Спосіб приготування

Яйця розбити у миску та збити вінчиком із цукром та дрібкою солі. Додати до суміші олію, екстракт ванілі та теплий кефір. Ретельно перемішати до однорідності.

До рідких інгредієнтів просіяти борошно та додати розпушувач. Перемішати до однорідної, густої маси без грудочок.

Швидкий пиріг на кефірі з варенням - рецепт
Тісто для пирога. Фото: filizhanka.top

Форму застелити пергаментом та викласти готове тісто. Варення вилити у кондитерський мішок та з його допомогою намалювати "сіточку" на тісті. Зверху викласти ягоди та за бажанням присипати мигдальними пластівцями або іншими горішками.

Швидкий пиріг до чаю на кефірі - рецепт
Пиріг перед випіканням. Фото: filizhanka.top

Випікати пиріг у духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин.

Пиріг на кефірі з варенням - швидкий рецепт
Готовий пиріг. Фото: filizhanka.top

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