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Німецький пиріг 1984 року — рецепт зі старої газети

7 травня 2025 03:01
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Німецький пиріг зі старої газети 1984 року з яблуками, сливами та крихтою
Німецький пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Є рецепти, що зберігають не лише смак, а й дух часу — як цей німецький пиріг зі старої газети 1984 року. Його готували поколіннями: просте домашнє тісто на сметані, запашні яблука й сливи та хрумка вершкова крихта створюють ідеальний баланс, знайомий кожному, хто пам’ятає випічку з дитинства. Це саме той пиріг, що пахне затишком, теплом і спокоєм — ідеальний для родинного чаювання або тихого вечора з книгою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • цукор — 200 г;
  • вершкове масло (м’яке) або маргарин — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 16 г (або 0,5 ч. л. соди);
  • борошно — 2,5 скл. (по 200 мл);
  • сіль — дрібка.

Для крихти:

  • борошно — 300 г;
  • вершкове масло — 180 г;
  • цукор — 80–100 г.

Додатково:

  • яблука — 5 шт.;
  • сливи — 5 шт. (можна використовувати інші або заморожені фрукти).

Спосіб приготування

Для приготування тіста змішати яйця зі сметаною, цукром, м’яким вершковим маслом і розпушувачем.

Шари сирого пирога у формі: тісто, фрукти, зверху штрейзель
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово додати борошно з дрібкою солі, замісити м’яке тісто.

Процес приготування крихти з масла, борошна та цукру
Фруктова начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром 24×36 см змастити вершковим маслом і викласти тісто рівномірним шаром. Зверху викласти нарізані яблука та сливи.

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Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крихти перетерти холодне масло з борошном і цукром до стану дрібної крихти. Посипати нею фруктову основу.

Скибочки яблук і слив, підготовлені для викладання на тісто
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 40–45 хвилин до золотистої скоринки. Остудити, нарізати порційно та подавати з чаєм.

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки. 

Також радимо ознайомитися з рецептом десерта з 2-х інгредієнтів за копійки, а смак, як на мільйон. 

пиріг десерт яблука рецепт випічка слива
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