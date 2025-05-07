Німецький пиріг зі старої газети 1984 року з яблуками, сливами та крихтою

Німецький пиріг 1984 року — рецепт зі старої газети
Є рецепти, що зберігають не лише смак, а й дух часу — як цей німецький пиріг зі старої газети 1984 року. Його готували поколіннями: просте домашнє тісто на сметані, запашні яблука й сливи та хрумка вершкова крихта створюють ідеальний баланс, знайомий кожному, хто пам’ятає випічку з дитинства. Це саме той пиріг, що пахне затишком, теплом і спокоєм — ідеальний для родинного чаювання або тихого вечора з книгою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 200 г;
- цукор — 200 г;
- вершкове масло (м’яке) або маргарин — 2 ст. л.;
- розпушувач — 16 г (або 0,5 ч. л. соди);
- борошно — 2,5 скл. (по 200 мл);
- сіль — дрібка.
Для крихти:
- борошно — 300 г;
- вершкове масло — 180 г;
- цукор — 80–100 г.
Додатково:
- яблука — 5 шт.;
- сливи — 5 шт. (можна використовувати інші або заморожені фрукти).
Спосіб приготування
Для приготування тіста змішати яйця зі сметаною, цукром, м’яким вершковим маслом і розпушувачем.
Поступово додати борошно з дрібкою солі, замісити м’яке тісто.
Форму розміром 24×36 см змастити вершковим маслом і викласти тісто рівномірним шаром. Зверху викласти нарізані яблука та сливи.
Для приготування крихти перетерти холодне масло з борошном і цукром до стану дрібної крихти. Посипати нею фруктову основу.
Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 40–45 хвилин до золотистої скоринки. Остудити, нарізати порційно та подавати з чаєм.
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