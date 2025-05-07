Німецький пиріг зі старої газети 1984 року з яблуками, сливами та крихтою

Німецький пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Є рецепти, що зберігають не лише смак, а й дух часу — як цей німецький пиріг зі старої газети 1984 року. Його готували поколіннями: просте домашнє тісто на сметані, запашні яблука й сливи та хрумка вершкова крихта створюють ідеальний баланс, знайомий кожному, хто пам’ятає випічку з дитинства. Це саме той пиріг, що пахне затишком, теплом і спокоєм — ідеальний для родинного чаювання або тихого вечора з книгою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сметана — 200 г;

цукор — 200 г;

вершкове масло (м’яке) або маргарин — 2 ст. л.;

розпушувач — 16 г (або 0,5 ч. л. соди);

борошно — 2,5 скл. (по 200 мл);

сіль — дрібка.

Для крихти:

борошно — 300 г;

вершкове масло — 180 г;

цукор — 80–100 г.

Додатково:

яблука — 5 шт.;

сливи — 5 шт. (можна використовувати інші або заморожені фрукти).

Спосіб приготування

Для приготування тіста змішати яйця зі сметаною, цукром, м’яким вершковим маслом і розпушувачем.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово додати борошно з дрібкою солі, замісити м’яке тісто.

Фруктова начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром 24×36 см змастити вершковим маслом і викласти тісто рівномірним шаром. Зверху викласти нарізані яблука та сливи.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крихти перетерти холодне масло з борошном і цукром до стану дрібної крихти. Посипати нею фруктову основу.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 40–45 хвилин до золотистої скоринки. Остудити, нарізати порційно та подавати з чаєм.

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