Дієтичний брауні з кабачків без цукру та борошна — ідеальний до чаю

Низькокалорійний брауні з кабачками без цукру та без борошна
Цей вологий шоколадний брауні без цукру й борошна не тільки неймовірно смачний, а ще й абсолютно безпечний для фігури. Завдяки кабачкам десерт має ідеальну текстуру, а натуральне какао дарує глибокий смак, знайомий з дитинства. Такий рецепт стане в нагоді всім, хто стежить за харчуванням або хоче смачно поєднати здорове з корисним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Таня Букша | Wellness | Нутриціолог.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 середній (близько 200 г);
- яйця — 2 шт.;
- какао — 30 г;
- підсолоджувач — за смаком (еритрит, стевія тощо);
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ваніль — за бажанням;
- олія (кокосова або оливкова) — 1 ст. л.;
- волоські горіхи — жменя (за бажанням);
- чорний шоколад — кілька шматочків (70%+).
Спосіб приготування
Кабачок очистити за потреби й натерти на дрібній тертці. Якщо овоч дуже соковитий — трохи відтиснути зайву рідину. Додати яйця, какао, розпушувач, підсолоджувач, ваніль та олію. Добре перемішати до однорідної маси.
Додати подрібнені горіхи або шматочки чорного шоколаду, якщо бажаєте зробити текстуру цікавішою.
Перелити тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 25–30 хвилин до пружності в центрі.
Дати брауні охолонути перед нарізанням. Десерт виходить вологим, насиченим, з мінімумом калорій та без шкоди для фігури.
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