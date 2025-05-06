Дієтичний брауні з кабачків без цукру та борошна — ідеальний до чаю

Низькокалорійний брауні. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Цей вологий шоколадний брауні без цукру й борошна не тільки неймовірно смачний, а ще й абсолютно безпечний для фігури. Завдяки кабачкам десерт має ідеальну текстуру, а натуральне какао дарує глибокий смак, знайомий з дитинства. Такий рецепт стане в нагоді всім, хто стежить за харчуванням або хоче смачно поєднати здорове з корисним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Таня Букша | Wellness | Нутриціолог.

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Вам знадобиться:

кабачок — 1 середній (близько 200 г);

яйця — 2 шт.;

какао — 30 г;

підсолоджувач — за смаком (еритрит, стевія тощо);

розпушувач — 1 ч. л.;

ваніль — за бажанням;

олія (кокосова або оливкова) — 1 ст. л.;

волоські горіхи — жменя (за бажанням);

чорний шоколад — кілька шматочків (70%+).

Спосіб приготування

Кабачок очистити за потреби й натерти на дрібній тертці. Якщо овоч дуже соковитий — трохи відтиснути зайву рідину. Додати яйця, какао, розпушувач, підсолоджувач, ваніль та олію. Добре перемішати до однорідної маси.

Тертий кабачок. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Додати подрібнені горіхи або шматочки чорного шоколаду, якщо бажаєте зробити текстуру цікавішою.

Мигдалеве борошно. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Перелити тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 25–30 хвилин до пружності в центрі.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Дати брауні охолонути перед нарізанням. Десерт виходить вологим, насиченим, з мінімумом калорій та без шкоди для фігури.

Приготування брауні. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки.

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