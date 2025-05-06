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Низькокалорійний брауні з кабачками без цукру та без борошна

6 травня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Дієтичний брауні з кабачків без цукру та борошна — ідеальний до чаю
Низькокалорійний брауні. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей вологий шоколадний брауні без цукру й борошна не тільки неймовірно смачний, а ще й абсолютно безпечний для фігури. Завдяки кабачкам десерт має ідеальну текстуру, а натуральне какао дарує глибокий смак, знайомий з дитинства. Такий рецепт стане в нагоді всім, хто стежить за харчуванням або хоче смачно поєднати здорове з корисним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Таня Букша | Wellness | Нутриціолог

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Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 середній (близько 200 г);
  • яйця — 2 шт.;
  • какао — 30 г;
  • підсолоджувач — за смаком (еритрит, стевія тощо);
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • ваніль — за бажанням;
  • олія (кокосова або оливкова) — 1 ст. л.;
  • волоські горіхи — жменя (за бажанням);
  • чорний шоколад — кілька шматочків (70%+).

Спосіб приготування

Кабачок очистити за потреби й натерти на дрібній тертці. Якщо овоч дуже соковитий — трохи відтиснути зайву рідину. Додати яйця, какао, розпушувач, підсолоджувач, ваніль та олію. Добре перемішати до однорідної маси.

низькокалорійний брауні з кабачками без цукру та без борошна
Тертий кабачок. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Додати подрібнені горіхи або шматочки чорного шоколаду, якщо бажаєте зробити текстуру цікавішою.

низькокалорійний шоколадний брауні з кабачками без цукру та без борошна
Мигдалеве борошно. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Перелити тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 25–30 хвилин до пружності в центрі.

шоколадний брауні з кабачками без цукру та без борошна
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Дати брауні охолонути перед нарізанням. Десерт виходить вологим, насиченим, з мінімумом калорій та без шкоди для фігури.

брауні з кабачками без цукру та без борошна
Приготування брауні. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки. 

Також радимо ознайомитися з рецептом десерта з 2-х інгредієнтів за копійки, а смак, як на мільйон. 

дієта какао кабачок брауні низькокалорійний рецепт
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