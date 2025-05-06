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Низкокалорийный брауни с кабачками без сахара и без муки

6 мая 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Диетический брауни из кабачков без сахара и муки — идеальный к чаю
Низкокалорийный брауни. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот влажный шоколадный брауни без сахара и муки не только невероятно вкусный, но и абсолютно безопасный для фигуры. Благодаря кабачкам десерт имеет идеальную текстуру, а натуральное какао дарит глубокий вкус, знакомый с детства. Такой рецепт пригодится всем, кто следит за питанием или хочет вкусно совместить здоровое с полезным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Таня Букша | Wellness | Нутрициолог.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 средний (около 200 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • какао — 30 г;
  • подсластитель — по вкусу (эритрит, стевия и т.д.);
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ваниль — по желанию;
  • масло (кокосовое или оливковое) — 1 ст. л.;
  • грецкие орехи — горсть (по желанию);
  • черный шоколад — несколько кусочков (70%+).

Способ приготовления

Кабачок очистить при необходимости и натереть на мелкой терке. Если овощ очень сочный — немного отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, какао, разрыхлитель, подсластитель, ваниль и масло. Хорошо перемешать до однородной массы.

низькокалорійний брауні з кабачками без цукру та без борошна
Тертый кабачок. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Добавить измельченные орехи или кусочки черного шоколада, если хотите сделать текстуру более интересной.

низькокалорійний шоколадний брауні з кабачками без цукру та без борошна
Миндальная мука. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Перелить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 25-30 минут до упругости в центре.

шоколадний брауні з кабачками без цукру та без борошна
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Дать брауни остыть перед нарезанием. Десерт получается влажным, насыщенным, с минимумом калорий и без вреда для фигуры.

брауні з кабачками без цукру та без борошна
Приготовление брауни. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Ранее мы писали о нежном десерте из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки.

Также советуем ознакомиться с рецептом десерта из 2-х ингредиентов за копейки, а вкус, как на миллион.

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03:08 Несут пользу людям — РПЦ не против святить баллистические ракеты

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