Диетический брауни из кабачков без сахара и муки — идеальный к чаю

Низкокалорийный брауни с кабачками без сахара и без муки
Этот влажный шоколадный брауни без сахара и муки не только невероятно вкусный, но и абсолютно безопасный для фигуры. Благодаря кабачкам десерт имеет идеальную текстуру, а натуральное какао дарит глубокий вкус, знакомый с детства. Такой рецепт пригодится всем, кто следит за питанием или хочет вкусно совместить здоровое с полезным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Таня Букша | Wellness | Нутрициолог.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 средний (около 200 г);
- яйца — 2 шт.;
- какао — 30 г;
- подсластитель — по вкусу (эритрит, стевия и т.д.);
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ваниль — по желанию;
- масло (кокосовое или оливковое) — 1 ст. л.;
- грецкие орехи — горсть (по желанию);
- черный шоколад — несколько кусочков (70%+).
Способ приготовления
Кабачок очистить при необходимости и натереть на мелкой терке. Если овощ очень сочный — немного отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, какао, разрыхлитель, подсластитель, ваниль и масло. Хорошо перемешать до однородной массы.
Добавить измельченные орехи или кусочки черного шоколада, если хотите сделать текстуру более интересной.
Перелить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 25-30 минут до упругости в центре.
Дать брауни остыть перед нарезанием. Десерт получается влажным, насыщенным, с минимумом калорий и без вреда для фигуры.
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