Диетический брауни из кабачков без сахара и муки — идеальный к чаю

Низкокалорийный брауни. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Этот влажный шоколадный брауни без сахара и муки не только невероятно вкусный, но и абсолютно безопасный для фигуры. Благодаря кабачкам десерт имеет идеальную текстуру, а натуральное какао дарит глубокий вкус, знакомый с детства. Такой рецепт пригодится всем, кто следит за питанием или хочет вкусно совместить здоровое с полезным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Таня Букша | Wellness | Нутрициолог.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 средний (около 200 г);

яйца — 2 шт.;

какао — 30 г;

подсластитель — по вкусу (эритрит, стевия и т.д.);

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ваниль — по желанию;

масло (кокосовое или оливковое) — 1 ст. л.;

грецкие орехи — горсть (по желанию);

черный шоколад — несколько кусочков (70%+).

Способ приготовления

Кабачок очистить при необходимости и натереть на мелкой терке. Если овощ очень сочный — немного отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, какао, разрыхлитель, подсластитель, ваниль и масло. Хорошо перемешать до однородной массы.

Тертый кабачок. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Добавить измельченные орехи или кусочки черного шоколада, если хотите сделать текстуру более интересной.

Миндальная мука. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Перелить тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 25-30 минут до упругости в центре.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

Дать брауни остыть перед нарезанием. Десерт получается влажным, насыщенным, с минимумом калорий и без вреда для фигуры.

Приготовление брауни. Фото: Скриншот YouTube @tanya.nutrition

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