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Немецкий пирог 1984 года — рецепт из старой газеты

7 мая 2025 03:01
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Немецкий пирог из старой газеты 1984 года с яблоками, сливами и крошкой
Немецкий пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Есть рецепты, которые сохраняют не только вкус, но и дух времени — как этот немецкий пирог из старой газеты 1984 года. Его готовили поколениями: простое домашнее тесто на сметане, душистые яблоки и сливы и хрустящая сливочная крошка создают идеальный баланс, знакомый каждому, кто помнит выпечку из детства. Это именно тот пирог, который пахнет уютом, теплом и спокойствием — идеальный для семейного чаепития или тихого вечера с книгой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • сахар — 200 г;
  • сливочное масло (мягкое) или маргарин — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 16 г (или 0,5 ч. л. соды);
  • мука — 2,5 ст. л. (по 200 мл.);
  • соль — щепотка.

Для крошки:

  • мука — 300 г;
  • сливочное масло — 180 г;
  • сахар — 80-100 г.

Дополнительно:

  • яблоки — 5 шт.;
  • сливы — 5 шт. (можно использовать другие или замороженные фрукты).

Способ приготовления

Для приготовления теста смешать яйца со сметаной, сахаром, мягким сливочным маслом и разрыхлителем.

Шари сирого пирога у формі: тісто, фрукти, зверху штрейзель
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно добавить муку со щепоткой соли, замесить мягкое тесто.

Процес приготування крихти з масла, борошна та цукру
Фруктовая начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером 24×36 см смазать сливочным маслом и выложить тесто равномерным слоем. Сверху выложить нарезанные яблоки и сливы.

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Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крошки перетереть холодное масло с мукой и сахаром до состояния мелкой крошки. Посыпать ею фруктовую основу.

Скибочки яблук і слив, підготовлені для викладання на тісто
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 40-45 минут до золотистой корочки. Остудить, нарезать порционно и подавать с чаем.

Ранее мы писали о нежном десерте из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки.

Также советуем ознакомиться с рецептом десерта из 2-х ингредиентов за копейки, а вкус, как на миллион.

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