Немецкий пирог из старой газеты 1984 года с яблоками, сливами и крошкой

Немецкий пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Есть рецепты, которые сохраняют не только вкус, но и дух времени — как этот немецкий пирог из старой газеты 1984 года. Его готовили поколениями: простое домашнее тесто на сметане, душистые яблоки и сливы и хрустящая сливочная крошка создают идеальный баланс, знакомый каждому, кто помнит выпечку из детства. Это именно тот пирог, который пахнет уютом, теплом и спокойствием — идеальный для семейного чаепития или тихого вечера с книгой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сметана — 200 г;

сахар — 200 г;

сливочное масло (мягкое) или маргарин — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 16 г (или 0,5 ч. л. соды);

мука — 2,5 ст. л. (по 200 мл.);

соль — щепотка.

Для крошки:

мука — 300 г;

сливочное масло — 180 г;

сахар — 80-100 г.

Дополнительно:

яблоки — 5 шт.;

сливы — 5 шт. (можно использовать другие или замороженные фрукты).

Способ приготовления

Для приготовления теста смешать яйца со сметаной, сахаром, мягким сливочным маслом и разрыхлителем.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно добавить муку со щепоткой соли, замесить мягкое тесто.

Фруктовая начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером 24×36 см смазать сливочным маслом и выложить тесто равномерным слоем. Сверху выложить нарезанные яблоки и сливы.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крошки перетереть холодное масло с мукой и сахаром до состояния мелкой крошки. Посыпать ею фруктовую основу.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 40-45 минут до золотистой корочки. Остудить, нарезать порционно и подавать с чаем.

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