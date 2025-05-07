Немецкий пирог из старой газеты 1984 года с яблоками, сливами и крошкой

Немецкий пирог 1984 года — рецепт из старой газеты
Есть рецепты, которые сохраняют не только вкус, но и дух времени — как этот немецкий пирог из старой газеты 1984 года. Его готовили поколениями: простое домашнее тесто на сметане, душистые яблоки и сливы и хрустящая сливочная крошка создают идеальный баланс, знакомый каждому, кто помнит выпечку из детства. Это именно тот пирог, который пахнет уютом, теплом и спокойствием — идеальный для семейного чаепития или тихого вечера с книгой.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 200 г;
- сахар — 200 г;
- сливочное масло (мягкое) или маргарин — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 16 г (или 0,5 ч. л. соды);
- мука — 2,5 ст. л. (по 200 мл.);
- соль — щепотка.
Для крошки:
- мука — 300 г;
- сливочное масло — 180 г;
- сахар — 80-100 г.
Дополнительно:
- яблоки — 5 шт.;
- сливы — 5 шт. (можно использовать другие или замороженные фрукты).
Способ приготовления
Для приготовления теста смешать яйца со сметаной, сахаром, мягким сливочным маслом и разрыхлителем.
Постепенно добавить муку со щепоткой соли, замесить мягкое тесто.
Форму размером 24×36 см смазать сливочным маслом и выложить тесто равномерным слоем. Сверху выложить нарезанные яблоки и сливы.
Для приготовления крошки перетереть холодное масло с мукой и сахаром до состояния мелкой крошки. Посыпать ею фруктовую основу.
Выпекать пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 40-45 минут до золотистой корочки. Остудить, нарезать порционно и подавать с чаем.
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