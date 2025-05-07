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Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — гости будут в восторге

7 мая 2025 19:11
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Пирог с ягодами и вареньем на кефире за 5 минут — рецепт
Пирог с ягодами и вареньем. Фото: filizhanka.top
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Этот изысканный пирог станет украшением стола на любом чаепитии и обязательно понравится вашим гостям. А готовится он очень быстро и без лишних усилий.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт;
  • щепотка соли;
  • сахар — 150 г;
  • растительное масло — 150 г;
  • экстракт ванили (или ванильный сахар) — 1 ч. л.;
  • кефир — 150 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • мука — 300 г;
  • варенье — 150-200 г;
  • ягоды;
  • миндальные хлопья по желанию.

Способ приготовления

Яйца разбить в миску и взбить венчиком с сахаром и щепоткой соли. Добавить к смеси масло, экстракт ванили и теплый кефир. Тщательно перемешать до однородности.

К жидким ингредиентам просеять муку и добавить разрыхлитель. Перемешать до однородной, густой массы без комочков.

Швидкий пиріг на кефірі з варенням - рецепт
Тесто для пирога. Фото: filizhanka.top

Форму застелить пергаментом и выложить готовое тесто. Варенье вылить в кондитерский мешок и с его помощью нарисовать "сеточку" на тесте. Сверху выложить ягоды и по желанию присыпать миндальными хлопьями или другими орешками.

Швидкий пиріг до чаю на кефірі - рецепт
Пирог перед выпеканием. Фото: filizhanka.top

Выпекать пирог в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Пиріг на кефірі з варенням - швидкий рецепт
Готовый пирог. Фото: filizhanka.top

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