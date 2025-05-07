Пирог с ягодами и вареньем на кефире за 5 минут — рецепт

Пирог с ягодами и вареньем. Фото: filizhanka.top

Этот изысканный пирог станет украшением стола на любом чаепитии и обязательно понравится вашим гостям. А готовится он очень быстро и без лишних усилий.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт;

щепотка соли;

сахар — 150 г;

растительное масло — 150 г;

экстракт ванили (или ванильный сахар) — 1 ч. л.;

кефир — 150 г;

разрыхлитель — 12 г;

мука — 300 г;

варенье — 150-200 г;

ягоды;

миндальные хлопья по желанию.

Способ приготовления

Яйца разбить в миску и взбить венчиком с сахаром и щепоткой соли. Добавить к смеси масло, экстракт ванили и теплый кефир. Тщательно перемешать до однородности.

К жидким ингредиентам просеять муку и добавить разрыхлитель. Перемешать до однородной, густой массы без комочков.

Тесто для пирога. Фото: filizhanka.top

Форму застелить пергаментом и выложить готовое тесто. Варенье вылить в кондитерский мешок и с его помощью нарисовать "сеточку" на тесте. Сверху выложить ягоды и по желанию присыпать миндальными хлопьями или другими орешками.

Пирог перед выпеканием. Фото: filizhanka.top

Выпекать пирог в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Готовый пирог. Фото: filizhanka.top

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