Пирог с ягодами и вареньем на кефире за 5 минут — рецепт

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — гости будут в восторге
Этот изысканный пирог станет украшением стола на любом чаепитии и обязательно понравится вашим гостям. А готовится он очень быстро и без лишних усилий.
Рецептом делится Filizhanka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт;
- щепотка соли;
- сахар — 150 г;
- растительное масло — 150 г;
- экстракт ванили (или ванильный сахар) — 1 ч. л.;
- кефир — 150 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- мука — 300 г;
- варенье — 150-200 г;
- ягоды;
- миндальные хлопья по желанию.
Способ приготовления
Яйца разбить в миску и взбить венчиком с сахаром и щепоткой соли. Добавить к смеси масло, экстракт ванили и теплый кефир. Тщательно перемешать до однородности.
К жидким ингредиентам просеять муку и добавить разрыхлитель. Перемешать до однородной, густой массы без комочков.
Форму застелить пергаментом и выложить готовое тесто. Варенье вылить в кондитерский мешок и с его помощью нарисовать "сеточку" на тесте. Сверху выложить ягоды и по желанию присыпать миндальными хлопьями или другими орешками.
Выпекать пирог в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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