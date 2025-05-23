Как правильно мыть клубнику и другие ягоды — полезные советы

Клубника. Фото: Freepik

Перед употреблением ягоды требуют особого ухода, ведь на их поверхности могут оставаться пыль, бактерии и химические остатки. Чтобы сохранить пользу и вкус, важно мыть их правильно, соблюдая несколько простых правил.

Полезными советами поделилась Diana Gologovets.

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Как правильно мыть ягоды

Для того, чтобы тщательно вымыть ягоды вам понадобится уксус, вода и сода.

Для начала ягоды нужно промыть под проточной водой. Далее необходимо в миске смешать воду и уксус в пропорции 3:1 и замочить в нем ягоды на 10-15 минут. После чего в воду всыпать столовую ложку соды и снова промыть ягоды под проточной водой.

Такой способ позволит убедиться, что ягоды точно чистые и на них не осталось ничего лишнего.

А мы ранее рассказывали, как правильно мыть овощи и зелень — в холодной или в горячей воде.

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