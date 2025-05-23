Как правильно мыть клубнику и другие ягоды — полезные советы

Просто воды недостаточно — как правильно мыть ягоды
Перед употреблением ягоды требуют особого ухода, ведь на их поверхности могут оставаться пыль, бактерии и химические остатки. Чтобы сохранить пользу и вкус, важно мыть их правильно, соблюдая несколько простых правил.
Полезными советами поделилась Diana Gologovets.
Как правильно мыть ягоды
@dianagologovets
Сезон ягод скоро начнется, поэтому сохраняйте проверенный способ, как их хорошо помыть, чтобы они были чистые и безопасные 🍓 Сода помогает удалить остатки пестицидов и грязи. Сделайте раствор из воды и уксуса в пропорции 1:3 замочите в нем продукты на 10-15 минут. Добавьте столовую ложку соды, перемешайте, вся грязь поднимется наружу. Промойте ягоды под проточной водой 💦 #лайфхак #яквидмиты #клубника #идеидлядома #идеидлякухни #лайфхакдлядома #якприготовить #чемотмыть #рецепт #gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Для того, чтобы тщательно вымыть ягоды вам понадобится уксус, вода и сода.
Для начала ягоды нужно промыть под проточной водой. Далее необходимо в миске смешать воду и уксус в пропорции 3:1 и замочить в нем ягоды на 10-15 минут. После чего в воду всыпать столовую ложку соды и снова промыть ягоды под проточной водой.
Такой способ позволит убедиться, что ягоды точно чистые и на них не осталось ничего лишнего.
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