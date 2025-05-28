Как отмыть руки от свеклы за секунды — совет

Свекла. Фото: Freepik

После приготовления борща или салата со свеклой хозяйки часто сталкиваются с неприятностью — руки остаются розовыми. Но не волнуйтесь, ведь есть один простой продукт, который быстро и эффективно справится с этой проблемой.

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Розовый оттенок, который появляется на коже после контакта со свекольным соком, возникает из-за действия беталаинов - природных красителей, легко проникающих сквозь микропоры. Чтобы остановить этот процесс и избавиться от цвета, следует придерживаться нескольких простых шагов:

Ополосните руки холодной водой. Нанесите на окрашенные участки лимонный сок, раствор лимонной кислоты или уксус. Эффективным также будет нанесение зубной пасты, особенно отбеливающей. После очистки смойте остатки средств, вытрите руки насухо и увлажните кожу кремом, чтобы избежать пересушивания.

Нарезанная свекла. Фото: Freepik

Еще одним вариантом является поваренная соль - ее втирают в кожу, а затем смывают холодной водой. Также поможет паста из пищевой соды и воды, которую можно легко приготовить дома. Хорошо работают и сырой картофель или картофельный крахмал — эти средства не нейтрализуют сам цвет, а мягко отшелушивают окрашенный верхний слой кожи.

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