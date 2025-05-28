Как отмыть руки от свеклы за секунды — совет

Как отмыть руки от свеклы за секунды — понадобится 1 продукт
После приготовления борща или салата со свеклой хозяйки часто сталкиваются с неприятностью — руки остаются розовыми. Но не волнуйтесь, ведь есть один простой продукт, который быстро и эффективно справится с этой проблемой.
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Как отмыть руки от свекольного сока
Розовый оттенок, который появляется на коже после контакта со свекольным соком, возникает из-за действия беталаинов - природных красителей, легко проникающих сквозь микропоры. Чтобы остановить этот процесс и избавиться от цвета, следует придерживаться нескольких простых шагов:
- Ополосните руки холодной водой.
- Нанесите на окрашенные участки лимонный сок, раствор лимонной кислоты или уксус. Эффективным также будет нанесение зубной пасты, особенно отбеливающей.
- После очистки смойте остатки средств, вытрите руки насухо и увлажните кожу кремом, чтобы избежать пересушивания.
Еще одним вариантом является поваренная соль - ее втирают в кожу, а затем смывают холодной водой. Также поможет паста из пищевой соды и воды, которую можно легко приготовить дома. Хорошо работают и сырой картофель или картофельный крахмал — эти средства не нейтрализуют сам цвет, а мягко отшелушивают окрашенный верхний слой кожи.
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