Как избавиться от горечи в редисе — лайфхаки

Редис. фото: Freepik

Редис — один из самых любимых весенних овощей, который идеально подходит к свежим салатам и закускам. Но иногда даже самая свежая редиска может горчить.

Новини.LIVE делится полезными советами, как избавиться от этой неприятности.

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Как избавиться от горечи у редиса

Причины горечи часто кроются в условиях выращивания. Если редиска росла при недостатке влаги или рядом с сорняками, которые "вытягивали" из почвы воду, ее структура становится жестче, а вкус — резче. То же касается и перезревших корнеплодов. Редис нужно вовремя собирать, когда он еще сочный и нежный, иначе его природная пикантность превратится в горький привкус.

Но есть простые хитрости, как избавиться от неприятного привкуса:

Лимонный сок и соль. Нарезанный редис нужно посыпать щепоткой соли, сбрызнуть 1-2 чайными ложками свежего лимонного сока (на 100 г овоща), хорошо перемешать и оставить на 5 минут. После чего промыть под холодной водой. Если лимона под рукой нет, можно просто посолить овощ, оставить на 10 минут и также промыть.

Сметана. Эта классическая заправка к салатам также хорошо нейтрализует горечь. Перед тем как добавить ее, советуют слегка перетереть редис с солью, промыть и только после этого смешать со сметаной.

Нарезанный редис, фото: Freepik

Ледяная соленая вода. Этот способ требует немного больше времени — в пропорции 3-5% соли от объема жидкости. Нарезанный редис погружают в раствор на 1-2 часа, в зависимости от размера кусочков.

Яблочный уксус. Достаточно добавить 1 ст. л. уксуса на 200 г нарезанной редиски, перемешать и оставить на несколько минут. Это не только устранит горечь, но и придаст свежий аромат.

А вот чего точно не стоит делать — так это ошпаривать редиску кипятком. Хотя горячая вода действительно убирает горечь, вместе с ней исчезают и полезные вещества, а также эфирные масла, которые придают овощу характерный вкус и пользу.

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