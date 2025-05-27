Що неможна готувати у мультиварці — поради

Мультиварка. Фото: light-ua.com

Мультиварка — незамінна помічниця на кухні, здатна приготувати безліч страв буквально одним натисканням кнопки. Проте не всі продукти підходять для приготування в цій чудо-техніці.

Good Housekeeping розповіли, яких продуктів варто уникати.

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Заморожене м'ясо

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М'ясо або птиця прямо з морозилки розморожуються надто довго, що створює ідеальні умови для розмноження бактерій. Якщо на вашій мультиварці немає функції "Розморожування", краще попередньо розморозити продукти.

Алкоголь

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Через повільне випаровування страва може набувати різкого спиртового присмаку. Якщо за рецептом потрібно додати алкоголь, обмежтесь 1-2 столовими ложками.

Макарони

Паста легко переварюється в мультиварці та втрачає свою структуру. Краще варити її окремо.

Водянисті овочі

Кабачки, шпинат, горошок, спаржа — усі вони при тривалому тушкуванні в мультиварці перетворюються на пюре. Їх краще додавати в самому кінці.

Свіжі трави

Базилік, петрушка, кінза та м'ята втрачають смак і колір, а іноді можуть додати "медичний" смак страві та зіпсувати її вигляд.

Молочні продукти

Вершки, молоко чи йогурт, додані на початку приготування, можуть згорнутись і зіпсувати текстуру. Додавайте їх ближче до кінця.

Дорогі види яловичини

Філе міньйон, рібай або стейк найкраще готувати на грилі чи сковороді. У мультиварці м'ясо не отримає апетитної скоринки, а його ніжна текстура може зіпсуватись.

Продукти з хрусткою скоринкою

Смажена курка, бекон, фрі чи будь-яка інша страва, де важлива хрусткість, не підходять для мультиварки — вона не забезпечить потрібну текстуру.

Нежирне м'ясо та морепродукти

Такі продукти легко пересушуються в мультиварці, стаючи жорсткими та волокнистими. Їх краще готувати делікатними методами — наприклад, на парі або в духовці.

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