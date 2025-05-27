Что нельзя готовить в мультиварке — советы

Мультиварка. Фото: light-ua.com

Мультиварка — незаменимая помощница на кухне, способная приготовить множество блюд буквально одним нажатием кнопки. Однако не все продукты подходят для приготовления в этой чудо-технике.

Good Housekeeping рассказали, каких продуктов стоит избегать.

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Замороженное мясо

Мясо или птица прямо из морозилки размораживаются слишком долго, что создает идеальные условия для размножения бактерий. Если на вашей мультиварке нет функции "Размораживание", лучше предварительно разморозить продукты.

Алкоголь

Из-за медленного испарения блюдо может приобретать резкий спиртовой привкус. Если по рецепту требуется добавить алкоголь, ограничьтесь 1-2 столовыми ложками.

Макароны

Паста легко переваривается в мультиварке и теряет свою структуру. Лучше варить ее отдельно.

Водянистые овощи

Кабачки, шпинат, горошек, спаржа — все они при длительном тушении в мультиварке превращаются в пюре. Их лучше добавлять в самом конце.

Свежие травы

Базилик, петрушка, кинза и мята теряют вкус и цвет, а иногда могут придать "медицинский" вкус блюду и испортить его вид.

Молочные продукты

Сливки, молоко или йогурт, добавленные в начале приготовления, могут свернуться и испортить текстуру. Добавляйте их ближе к концу.

Дорогие виды говядины

Филе миньон, рибай или стейк лучше всего готовить на гриле или сковороде. В мультиварке мясо не получит аппетитной корочки, а его нежная текстура может испортиться.

Продукты с хрустящей корочкой

Жареная курица, бекон, фри или любое другое блюдо, где важна хрустящая корочка, не подходят для мультиварки — она не обеспечит нужную текстуру.

Нежирное мясо и морепродукты

Такие продукты легко пересушиваются в мультиварке, становясь жесткими и волокнистыми. Их лучше готовить деликатными методами — например, на пару или в духовке.

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