Як приготувати тонкі млинці, які не рвуться — порада

Млинці. Фото: Freepik

Кожна господиня мріє про ідеальні млинці, які не рвуться, не злипаються й тануть у роті. Саме такими вони будуть, якщо додати один простий інгредієнт, який точно є на кожній кухні.

Рецептом ділиться Ukr.Media.

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Як приготувати ідеальні млинці

Секрет криється не в техніці смаження, а в звичайній газованій воді. Саме вона здатна зробити тісто легким і пухким, перетворивши його на тонке мереживо, яке рівномірно розтікається по сковороді. Вуглекислий газ створює безліч дрібних бульбашок, які роблять тісто пористим. Під час смаження вони швидко випаровуються, утворюючи легку структуру без надлишкової клейковини.

Вам знадобиться:

борошно — 2 склянки;

яйця — 2 шт.;

дрібка солі;

молоко — 1,5 склянки;

газована вода — 1 склянка.

Для напівпрозорих млинців можна замінити половину борошна на кукурудзяний крохмаль — це додасть тісту еластичності.

Спосіб приготування

Змішайте всі компоненти до однорідності, але не збивайте занадто довго — надмірне перемішування може зробити млинці надто щільними.

Дайте тісту постояти 15 хвилин — це дозволить бульбашкам рівномірно розподілитися, а крохмалю в борошні набрякнути, що запобіжить розривам під час смаження.

Обирайте сковороду з товстим дном, добре її розігрійте. Перед кожною порцією злегка змащуйте поверхню олією за допомогою силіконового пензлика, щоб уникнути надлишку жиру.

Виливайте тісто тонкою цівкою в центр пательні та одразу обертайте її, щоб тісто рівно розподілилося.

Не накривайте млинці кришкою, адже через пар краї стануть вологими та втратять хрусткість. Краще складайте млинці в стопку, змащуючи кожен розтопленим вершковим маслом, і тримайте в теплій духовці (50–60°C) до подачі.

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