Сирні вареники Преміум з еластичним тістом на гарячому молоці — тануть у роті

Рецепт смачних вареників "Преміум" — тісто не таке, як у всіх
Ці вареники стануть вашими улюбленими — тісто на гарячому молоці настільки ніжне, що просто тане в роті, а сирна начинка додає страві домашнього затишку. Рецепт підходить і для свят, і на щодень.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко — 200 мл;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- вершкове масло — 15–20 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 3 скл. (по 200 мл);
- вершкове масло — для подачі.
Для начинки:
- кисломолочний сир — на смак;
- жовток — 1 шт.;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
У невеликій каструлі довести до кипіння молоко з сіллю та вершковим маслом. В окрему миску просіяти борошно, влити гаряче молоко, перемішати ложкою.
Додати яйце і замісити тісто спочатку лопаткою, а потім руками на столі. Готове тісто перекласти в миску, змащену олією, накрити харчовою плівкою й залишити на 10 хвилин. Для начинки змішати сир із жовтком та сіллю до однорідності.
Розкачати тісто в тонкий пласт, вирізати кружечки, викласти начинку та зліпити вареники, добре защіпаючи краї.
Варити у підсоленій воді після закипання до готовності — близько 2–3 хвилини після того, як вареники спливуть.
Готову страву викласти в миску з вершковим маслом та подати до столу.
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