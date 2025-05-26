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Рецепт смачних вареників "Преміум" — тісто не таке, як у всіх

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Дата публікації: 26 травня 2025 15:00
Сирні вареники Преміум з еластичним тістом на гарячому молоці — тануть у роті
Вареники "Преміум". Фото: gospodynka.com.ua

Ці вареники стануть вашими улюбленими — тісто на гарячому молоці настільки ніжне, що просто тане в роті, а сирна начинка додає страві домашнього затишку. Рецепт підходить і для свят, і на щодень.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 200 мл;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло — 15–20 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 3 скл. (по 200 мл);
  • вершкове масло — для подачі.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — на смак;
  • жовток — 1 шт.;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

У невеликій каструлі довести до кипіння молоко з сіллю та вершковим маслом. В окрему миску просіяти борошно, влити гаряче молоко, перемішати ложкою.

рецепт смачних вареників з сиром
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати яйце і замісити тісто спочатку лопаткою, а потім руками на столі. Готове тісто перекласти в миску, змащену олією, накрити харчовою плівкою й залишити на 10 хвилин. Для начинки змішати сир із жовтком та сіллю до однорідності.

простий рецепт смачних вареників з сиром
Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто в тонкий пласт, вирізати кружечки, викласти начинку та зліпити вареники, добре защіпаючи краї.

рецепт смачних вареників з сирною начинкою
Вареники у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Варити у підсоленій воді після закипання до готовності — близько 2–3 хвилини після того, як вареники спливуть.

простий рецепт смачних вареників з сирною начинкою
Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Готову страву викласти в миску з вершковим маслом та подати до столу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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