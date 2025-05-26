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Рецепт вкусных вареников "Премиум" — тесто не такое, как у всех

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Дата публикации 26 мая 2025 15:00
Сырные вареники Премиум с эластичным тестом на горячем молоке — тают во рту
Вареники "Премиум". Фото: gospodynka.com.ua

Эти вареники станут вашими любимыми — тесто на горячем молоке настолько нежное, что просто тает во рту, а творожная начинка добавляет блюду домашнего уюта. Рецепт подходит и для праздников, и на каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 15-20 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л. (по 200 мл);
  • сливочное масло — для подачи.

Для начинки:

  • творог — по вкусу;
  • желток — 1 шт.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

В небольшой кастрюле довести до кипения молоко с солью и сливочным маслом. В отдельную миску просеять муку, влить горячее молоко, перемешать ложкой.

рецепт смачних вареників з сиром
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить яйцо и замесить тесто сначала лопаткой, а затем руками на столе. Готовое тесто переложить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 минут. Для начинки смешать творог с желтком и солью до однородности.

простий рецепт смачних вареників з сиром
Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в тонкий пласт, вырезать кружочки, выложить начинку и слепить вареники, хорошо защипывая края.

рецепт смачних вареників з сирною начинкою
Вареники в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Варить в подсоленной воде после закипания до готовности — примерно 2-3 минуты после того, как вареники всплывут.

простий рецепт смачних вареників з сирною начинкою
Готовые вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Готовое блюдо выложить в миску со сливочным маслом и подать к столу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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