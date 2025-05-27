Как приготовить тонкие блины, которые не рвутся — совет

Блины. Фото: Freepik

Каждая хозяйка мечтает об идеальных блинах, которые не рвутся, не слипаются и тают во рту. Именно такими они будут, если добавить один простой ингредиент, который точно есть на каждой кухне.

Рецептом делится Ukr.Media.

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Как приготовить идеальные блины

Секрет кроется не в технике жарки, а в обычной газированной воде. Именно она способна сделать тесто легким и воздушным, превратив его в тонкое кружево, которое равномерно растекается по сковороде. Углекислый газ создает множество мелких пузырьков, которые делают тесто пористым. Во время жарки они быстро испаряются, образуя легкую структуру без избыточной клейковины.

Вам понадобится:

мука — 2 стакана;

яйца — 2 шт.;

щепотка соли;

молоко — 1,5 стакана;

газированная вода — 1 стакан.

Для полупрозрачных блинов можно заменить половину муки на кукурузный крахмал — это придаст тесту эластичности.

Способ приготовления

Смешайте все компоненты до однородности, но не взбивайте слишком долго — чрезмерное перемешивание может сделать блины слишком плотными.

Дайте тесту постоять 15 минут — это позволит пузырькам равномерно распределиться, а крахмалу в муке набухнуть, что предотвратит разрывы во время жарки.

Выбирайте сковороду с толстым дном, хорошо ее разогрейте. Перед каждой порцией слегка смазывайте поверхность маслом с помощью силиконовой кисточки, чтобы избежать избытка жира.

Выливайте тесто тонкой струйкой в центр сковороды и сразу вращайте ее, чтобы тесто ровно распределилось.

Не накрывайте блины крышкой, ведь из-за пара края станут влажными и потеряют хрусткость. Лучше складывайте блины в стопку, смазывая каждый растопленным сливочным маслом, и держите в теплой духовке (50-60°C) до подачи.

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