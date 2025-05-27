Торт з бананів і чорного шоколаду без цукру та випічки — ідеальний дієтичний десерт

Легкий торт "Леді" — 2 інгредієнти, без випічки та без цукру
Цей десерт вразить навіть тих, хто не їсть солодке: без цукру, без борошна, без духовки — лише банани та чорний шоколад. Легка текстура, глибокий смак і максимум користі без жодного зусилля.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- стиглі банани — 6 шт.;
- чорний шоколад без цукру — 250 г.
Спосіб приготування
Очистити банани й збити їх блендером до стану однорідного пюре.
Шоколад розтопити на водяній бані до глянцевої текстури.
Змішати теплий шоколад із банановим пюре до повного з’єднання.
Перелити масу у силіконову або роз’ємну форму, накрити харчовою плівкою й поставити у холодильник щонайменше на 4 години, а краще на ніч.
Готовий десерт легко нарізається та має ніжну текстуру.
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