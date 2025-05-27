Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Легкий торт "Леді" — 2 інгредієнти, без випічки та без цукру

Легкий торт "Леді" — 2 інгредієнти, без випічки та без цукру

Ua en ru
Дата публікації: 27 травня 2025 03:00
Торт з бананів і чорного шоколаду без цукру та випічки — ідеальний дієтичний десерт
Торт "Леді". Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт вразить навіть тих, хто не їсть солодке: без цукру, без борошна, без духовки — лише банани та чорний шоколад. Легка текстура, глибокий смак і максимум користі без жодного зусилля.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • стиглі банани — 6 шт.;
  • чорний шоколад без цукру — 250 г.

Спосіб приготування

Очистити банани й збити їх блендером до стану однорідного пюре.

легкий торт Леді з 2 інгредієнтів, без випічки та без цукру
Нарізані банани. Фото: smachnenke.com.ua

Шоколад розтопити на водяній бані до глянцевої текстури.

торт Леді з 2 інгредієнтів, без випічки та без цукру
Розтоплений шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати теплий шоколад із банановим пюре до повного з’єднання.

торт Леді з двох інгредієнтів, без випічки та без цукру
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Перелити масу у силіконову або роз’ємну форму, накрити харчовою плівкою й поставити у холодильник щонайменше на 4 години, а краще на ніч.

торт з двох інгредієнтів, без випічки та без цукру
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий десерт легко нарізається та має ніжну текстуру.

Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.

Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.

Ніжний пиріг "Талія" — дієтичний десерт без шкоди для фігури.

Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.

десерт торт рецепт банан низькокалорійний рецепт
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /