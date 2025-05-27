Торт з бананів і чорного шоколаду без цукру та випічки — ідеальний дієтичний десерт

Торт "Леді". Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт вразить навіть тих, хто не їсть солодке: без цукру, без борошна, без духовки — лише банани та чорний шоколад. Легка текстура, глибокий смак і максимум користі без жодного зусилля.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

стиглі банани — 6 шт.;

чорний шоколад без цукру — 250 г.

Спосіб приготування

Очистити банани й збити їх блендером до стану однорідного пюре.

Нарізані банани. Фото: smachnenke.com.ua

Шоколад розтопити на водяній бані до глянцевої текстури.

Розтоплений шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати теплий шоколад із банановим пюре до повного з’єднання.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Перелити масу у силіконову або роз’ємну форму, накрити харчовою плівкою й поставити у холодильник щонайменше на 4 години, а краще на ніч.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий десерт легко нарізається та має ніжну текстуру.

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