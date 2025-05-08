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Найпопулярніший десерт цієї весни — знадобиться 3 інгредієнти

8 травня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Найпопулярніший весняний десерт із 3 інгредієнтів — простий рецепт з полуницею
Банан та полуниця. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей легкий десерт став справжнім хітом весни — він готується з простих інгредієнтів і не потребує випікання. Повітряна текстура, натуральна солодкість і яскравий полуничний смак роблять його ідеальним завершенням обіду або легкою насолодою до кави. Усе, що потрібно — трохи часу, морозильна камера й бажання порадувати себе або близьких.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • вершки 33% — 200 мл.;
  • згущене молоко — 6 ст. л.;
  • полуниця — 8–9 шт.;
  • банан — 1 шт.

Спосіб приготування

Збити охолоджені вершки міксером до стійкої пишної маси. Додати згущене молоко й обережно перемішати до однорідної консистенції. 

смачний весняний десерт
Збиты вершки. Фото: gospodynka.com.ua

Полуницю та банан подрібнити у блендері до стану пюре. З’єднати обидві маси ложкою або лопаткою, перемішати акуратно, щоб зберегти структуру. 

десерт з бананом та полуницею
Вершки та фруктова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити у форму, прикрасити скибочками полуниці та поставити в морозильну камеру щонайменше на 5 годин до повного застигання. Подавати охолодженим.

смачний та легкий десерт з полуницею та банани
Вершкова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки. 

Також радимо ознайомитися з рецептом десерта з 2-х інгредієнтів за копійки, а смак, як на мільйон. 

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