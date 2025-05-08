Найпопулярніший весняний десерт із 3 інгредієнтів — простий рецепт з полуницею

Банан та полуниця. Фото: gospodynka.com.ua

Цей легкий десерт став справжнім хітом весни — він готується з простих інгредієнтів і не потребує випікання. Повітряна текстура, натуральна солодкість і яскравий полуничний смак роблять його ідеальним завершенням обіду або легкою насолодою до кави. Усе, що потрібно — трохи часу, морозильна камера й бажання порадувати себе або близьких.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вершки 33% — 200 мл.;

згущене молоко — 6 ст. л.;

полуниця — 8–9 шт.;

банан — 1 шт.

Спосіб приготування

Збити охолоджені вершки міксером до стійкої пишної маси. Додати згущене молоко й обережно перемішати до однорідної консистенції.

Збиты вершки. Фото: gospodynka.com.ua

Полуницю та банан подрібнити у блендері до стану пюре. З’єднати обидві маси ложкою або лопаткою, перемішати акуратно, щоб зберегти структуру.

Вершки та фруктова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити у форму, прикрасити скибочками полуниці та поставити в морозильну камеру щонайменше на 5 годин до повного застигання. Подавати охолодженим.

Вершкова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки.

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