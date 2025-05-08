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Самый популярный десерт этой весны — понадобится 3 ингредиента

8 мая 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Самый популярный весенний десерт из 3 ингредиентов — простой рецепт с клубникой
Банан и клубника. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот легкий десерт стал настоящим хитом весны — он готовится из простых ингредиентов и не требует выпекания. Воздушная текстура, натуральная сладость и яркий клубничный вкус делают его идеальным завершением обеда или легкой сладостью к кофе. Все, что нужно — немного времени, морозильная камера и желание порадовать себя или близких.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сливки 33% — 200 мл.;
  • сгущенное молоко — 6 ст. л.;
  • клубника — 8-9 шт.;
  • банан — 1 шт.

Способ приготовления

Взбить охлажденные сливки миксером до устойчивой пышной массы. Добавить сгущенное молоко и осторожно перемешать до однородной консистенции.

смачний весняний десерт
Взбитые сливки. Фото: gospodynka.com.ua

Клубнику и банан измельчить в блендере до состояния пюре. Соединить обе массы ложкой или лопаткой, перемешать аккуратно, чтобы сохранить структуру.

десерт з бананом та полуницею
Сливки и фруктовая масса. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить в форму, украсить ломтиками клубники и поставить в морозильную камеру минимум на 5 часов до полного застывания. Подавать охлажденным.

смачний та легкий десерт з полуницею та банани
Сливочная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Ранее мы писали о нежном десерте из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки.

Также советуем ознакомиться с рецептом десерта из 2-х ингредиентов за копейки, а вкус, как на миллион.

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