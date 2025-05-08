Самый популярный весенний десерт из 3 ингредиентов — простой рецепт с клубникой

Банан и клубника. Фото: gospodynka.com.ua

Этот легкий десерт стал настоящим хитом весны — он готовится из простых ингредиентов и не требует выпекания. Воздушная текстура, натуральная сладость и яркий клубничный вкус делают его идеальным завершением обеда или легкой сладостью к кофе. Все, что нужно — немного времени, морозильная камера и желание порадовать себя или близких.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сливки 33% — 200 мл.;

сгущенное молоко — 6 ст. л.;

клубника — 8-9 шт.;

банан — 1 шт.

Способ приготовления

Взбить охлажденные сливки миксером до устойчивой пышной массы. Добавить сгущенное молоко и осторожно перемешать до однородной консистенции.

Взбитые сливки. Фото: gospodynka.com.ua

Клубнику и банан измельчить в блендере до состояния пюре. Соединить обе массы ложкой или лопаткой, перемешать аккуратно, чтобы сохранить структуру.

Сливки и фруктовая масса. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить в форму, украсить ломтиками клубники и поставить в морозильную камеру минимум на 5 часов до полного застывания. Подавать охлажденным.

Сливочная масса. Фото: gospodynka.com.ua

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