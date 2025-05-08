Самый популярный весенний десерт из 3 ингредиентов — простой рецепт с клубникой

Самый популярный десерт этой весны — понадобится 3 ингредиента
Этот легкий десерт стал настоящим хитом весны — он готовится из простых ингредиентов и не требует выпекания. Воздушная текстура, натуральная сладость и яркий клубничный вкус делают его идеальным завершением обеда или легкой сладостью к кофе. Все, что нужно — немного времени, морозильная камера и желание порадовать себя или близких.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сливки 33% — 200 мл.;
- сгущенное молоко — 6 ст. л.;
- клубника — 8-9 шт.;
- банан — 1 шт.
Способ приготовления
Взбить охлажденные сливки миксером до устойчивой пышной массы. Добавить сгущенное молоко и осторожно перемешать до однородной консистенции.
Клубнику и банан измельчить в блендере до состояния пюре. Соединить обе массы ложкой или лопаткой, перемешать аккуратно, чтобы сохранить структуру.
Перелить в форму, украсить ломтиками клубники и поставить в морозильную камеру минимум на 5 часов до полного застывания. Подавать охлажденным.
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