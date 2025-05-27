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Главная Рецепты Легкий торт "Леди" — 2 ингредиента, без выпечки и без сахара

Легкий торт "Леди" — 2 ингредиента, без выпечки и без сахара

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Дата публикации 27 мая 2025 03:00
Торт из бананов и черного шоколада без сахара и выпечки — идеальный диетический десерт
Торт "Леди". Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт поразит даже тех, кто не ест сладкое: без сахара, без муки, без духовки — только бананы и черный шоколад. Легкая текстура, глубокий вкус и максимум пользы без всяких усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • спелые бананы — 6 шт.;
  • черный шоколад без сахара — 250 г.

Способ приготовления

Очистить бананы и взбить их блендером до состояния однородного пюре.

легкий торт Леді з 2 інгредієнтів, без випічки та без цукру
Нарезанные бананы. Фото: smachnenke.com.ua

Шоколад растопить на водяной бане до глянцевой текстуры.

торт Леді з 2 інгредієнтів, без випічки та без цукру
Растопленный шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать теплый шоколад с банановым пюре до полного соединения.

торт Леді з двох інгредієнтів, без випічки та без цукру
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Перелить массу в силиконовую или разъемную форму, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

торт з двох інгредієнтів, без випічки та без цукру
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый десерт легко нарезается и имеет нежную текстуру.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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