Торт из бананов и черного шоколада без сахара и выпечки — идеальный диетический десерт

Торт "Леди". Фото: smachnenke.com.ua

Этот десерт поразит даже тех, кто не ест сладкое: без сахара, без муки, без духовки — только бананы и черный шоколад. Легкая текстура, глубокий вкус и максимум пользы без всяких усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

спелые бананы — 6 шт.;

черный шоколад без сахара — 250 г.

Способ приготовления

Очистить бананы и взбить их блендером до состояния однородного пюре.

Нарезанные бананы. Фото: smachnenke.com.ua

Шоколад растопить на водяной бане до глянцевой текстуры.

Растопленный шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать теплый шоколад с банановым пюре до полного соединения.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Перелить массу в силиконовую или разъемную форму, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый десерт легко нарезается и имеет нежную текстуру.

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