Торт из бананов и черного шоколада без сахара и выпечки — идеальный диетический десерт

Легкий торт "Леди" — 2 ингредиента, без выпечки и без сахара
Этот десерт поразит даже тех, кто не ест сладкое: без сахара, без муки, без духовки — только бананы и черный шоколад. Легкая текстура, глубокий вкус и максимум пользы без всяких усилий.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- спелые бананы — 6 шт.;
- черный шоколад без сахара — 250 г.
Способ приготовления
Очистить бананы и взбить их блендером до состояния однородного пюре.
Шоколад растопить на водяной бане до глянцевой текстуры.
Смешать теплый шоколад с банановым пюре до полного соединения.
Перелить массу в силиконовую или разъемную форму, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
Готовый десерт легко нарезается и имеет нежную текстуру.
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