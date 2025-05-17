Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Райський десерт без борошна та калорій — можна їсти навіть вночі

Райський десерт без борошна та калорій — можна їсти навіть вночі

Ua en ru
Дата публікації: 17 травня 2025 03:00
Райський сирний десерт без борошна та зайвого цукру — ніжна насолода з мінімумом калорій
Низькокалорійний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей низькокалорійний десерт з сиру, без борошна, цукру та випікання, вийде настільки ніжним і смачним, що його можна їсти навіть перед сном без докорів сумління. Простий рецепт ідеально підходить для тих, хто стежить за фігурою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко 2,5% — 400 мл.;
  • желатин — 20 г;
  • еритрит — 2 ст. л. (приблизно 20 г);
  • ванілін — на смак;
  • сир 5% — 360 г;
  • сухе молоко — 30 г;
  • какао — 5 г (для обсипання).

Спосіб приготування

У сотейник влити молоко, додати желатин, ванілін і еритрит. Добре перемішати віничком, поставити на плиту й нагрівати на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки желатин повністю не розчиниться.

десерт без борошна та калорій, який можна навіть вночі
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

У чашу блендера викласти сир, влити гаряче молоко з желатином, додати сухе молоко. Збити все до однорідної кремової маси.

рецепт десерта без борошна та калорій, який можна навіть вночі
Десерт та какао. Фото: smachnenke.com.ua

Розлити масу по формах і поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання.

рецепт десерта без калорій, який можна навіть вночі
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Готові десерти дістати з форм і обкачати в какао. Смакує ніжно, легко і зовсім не шкодить фігурі.

Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.

Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.

Ніжний пиріг "Талія" — дієтичний десерт без шкоди для фігури.

Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.

солодощі десерт без випічки без цукру низькокалорійний рецепт
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /