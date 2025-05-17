Райський сирний десерт без борошна та зайвого цукру — ніжна насолода з мінімумом калорій

Низькокалорійний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей низькокалорійний десерт з сиру, без борошна, цукру та випікання, вийде настільки ніжним і смачним, що його можна їсти навіть перед сном без докорів сумління. Простий рецепт ідеально підходить для тих, хто стежить за фігурою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко 2,5% — 400 мл.;

желатин — 20 г;

еритрит — 2 ст. л. (приблизно 20 г);

ванілін — на смак;

сир 5% — 360 г;

сухе молоко — 30 г;

какао — 5 г (для обсипання).

Спосіб приготування

У сотейник влити молоко, додати желатин, ванілін і еритрит. Добре перемішати віничком, поставити на плиту й нагрівати на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки желатин повністю не розчиниться.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

У чашу блендера викласти сир, влити гаряче молоко з желатином, додати сухе молоко. Збити все до однорідної кремової маси.

Десерт та какао. Фото: smachnenke.com.ua

Розлити масу по формах і поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Готові десерти дістати з форм і обкачати в какао. Смакує ніжно, легко і зовсім не шкодить фігурі.

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