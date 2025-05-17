Райський сирний десерт без борошна та зайвого цукру — ніжна насолода з мінімумом калорій

Райський десерт без борошна та калорій — можна їсти навіть вночі
Цей низькокалорійний десерт з сиру, без борошна, цукру та випікання, вийде настільки ніжним і смачним, що його можна їсти навіть перед сном без докорів сумління. Простий рецепт ідеально підходить для тих, хто стежить за фігурою.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко 2,5% — 400 мл.;
- желатин — 20 г;
- еритрит — 2 ст. л. (приблизно 20 г);
- ванілін — на смак;
- сир 5% — 360 г;
- сухе молоко — 30 г;
- какао — 5 г (для обсипання).
Спосіб приготування
У сотейник влити молоко, додати желатин, ванілін і еритрит. Добре перемішати віничком, поставити на плиту й нагрівати на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки желатин повністю не розчиниться.
У чашу блендера викласти сир, влити гаряче молоко з желатином, додати сухе молоко. Збити все до однорідної кремової маси.
Розлити масу по формах і поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання.
Готові десерти дістати з форм і обкачати в какао. Смакує ніжно, легко і зовсім не шкодить фігурі.
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