Низькокалорійне суфле з ряжанки та какао без цукру — простий рецепт десерту без випікання

Низькокалорійне суфле. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Цей легкий десерт із ряжанки та какао готується за лічені хвилини без духовки чи зайвого жиру. Мінімум інгредієнтів — максимум користі: ніжна текстура, насичений смак і всього 59 ккал на 100 грамів. Ідеально для тих, хто дотримується правильного харчування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins.

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Вам знадобиться:

желатин — 10 г;

вода — 50 мл;

ряжанка — 300 мл;

какао або напій "Несквік" — 2 ч. л.;

підсолоджувач — за смаком.

Спосіб приготування

Залити желатин водою та залишити набухати приблизно на 10 хвилин. Потім підігріти до повного розчинення, але не доводити до кипіння.

Ряженка та какао. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

У глибокій мисці змішати ряжанку з какао та підсолоджувачем. Додати теплий желатин і ретельно перемішати до однорідності.

Желатин та вода. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Розлити масу по формах і поставити в холодильник мінімум на 2 години до застигання.

Приготування десерта. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Подавайте охолодженим — це ідеальний варіант дієтичного десерту, який не шкодить фігурі.

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