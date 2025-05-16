Низькокалорійне суфле з ряжанки та какао без цукру — простий рецепт десерту без випікання

Низькокалорійне суфле з ряжанки — легкий десерт без цукру
Цей легкий десерт із ряжанки та какао готується за лічені хвилини без духовки чи зайвого жиру. Мінімум інгредієнтів — максимум користі: ніжна текстура, насичений смак і всього 59 ккал на 100 грамів. Ідеально для тих, хто дотримується правильного харчування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins.
Вам знадобиться:
- желатин — 10 г;
- вода — 50 мл;
- ряжанка — 300 мл;
- какао або напій "Несквік" — 2 ч. л.;
- підсолоджувач — за смаком.
Спосіб приготування
Залити желатин водою та залишити набухати приблизно на 10 хвилин. Потім підігріти до повного розчинення, але не доводити до кипіння.
У глибокій мисці змішати ряжанку з какао та підсолоджувачем. Додати теплий желатин і ретельно перемішати до однорідності.
Розлити масу по формах і поставити в холодильник мінімум на 2 години до застигання.
Подавайте охолодженим — це ідеальний варіант дієтичного десерту, який не шкодить фігурі.
Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки
Вишуканий пиріг з ягодами за 5 хвилин — вийде ідеальним з першого разу.
Найпопулярніший десерт весни — знадобиться полуниця і банан.
Ніжний пиріг "Талія" — дієтичний десерт без шкоди для фігури.
Найпростіший шоколадний торт на кефірі — виходить вологим та ніжним.
Читайте Новини.LIVE!