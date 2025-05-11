Низькокалорійний торт без цукру та борошна з бананом, вівсянкою й шоколадом — рецепт

Низькокалорійний десерт з бананами — можна їсти навіть на ніч
Цей простий та корисний десерт готується без цукру, борошна й духовки — ідеальний варіант для тих, хто хоче поласувати навіть перед сном без шкоди для фігури.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно як удома.
Вам знадобиться:
- стиглі банани — 3 шт.;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- пластівці вівсяні "Екстра" — 250 г;
- шоколад чорний — 85 г;
- масло вершкове — 25 г;
- горіхи (будь-які) — 50 г.
Спосіб приготування
Перебити два банани у пюре за допомогою блендера або перетерти вручну. Додати какао й ретельно перемішати до однорідної маси.
На сухій сковороді підсмажити вівсяні пластівці протягом 2–3 хвилин, постійно помішуючи, дати їм охолонути. Вмішати вівсянку до бананової суміші.
Розділити масу на дві рівні частини. Форму змастити вершковим маслом. Викласти перший шар, розрівняти. На нього — кружальця залишеного банана. Поверх викласти другий шар суміші.
Розтопити шоколад на водяній бані та полити ним десерт. Посипати зверху підсмаженими подрібненими горіхами. Поставити десерт у холодильник щонайменше на годину або у морозильник на 15 хвилин.
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