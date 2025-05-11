Низькокалорійний торт без цукру та борошна з бананом, вівсянкою й шоколадом — рецепт

Низькокалорійний десерт. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

Цей простий та корисний десерт готується без цукру, борошна й духовки — ідеальний варіант для тих, хто хоче поласувати навіть перед сном без шкоди для фігури.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно як удома.

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Вам знадобиться:

стиглі банани — 3 шт.;

какао-порошок — 2 ст. л.;

пластівці вівсяні "Екстра" — 250 г;

шоколад чорний — 85 г;

масло вершкове — 25 г;

горіхи (будь-які) — 50 г.

Спосіб приготування

Перебити два банани у пюре за допомогою блендера або перетерти вручну. Додати какао й ретельно перемішати до однорідної маси.

Нарізані банани. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

На сухій сковороді підсмажити вівсяні пластівці протягом 2–3 хвилин, постійно помішуючи, дати їм охолонути. Вмішати вівсянку до бананової суміші.

Приготування десерта. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

Розділити масу на дві рівні частини. Форму змастити вершковим маслом. Викласти перший шар, розрівняти. На нього — кружальця залишеного банана. Поверх викласти другий шар суміші.

Готовий десерт. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

Розтопити шоколад на водяній бані та полити ним десерт. Посипати зверху підсмаженими подрібненими горіхами. Поставити десерт у холодильник щонайменше на годину або у морозильник на 15 хвилин.

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