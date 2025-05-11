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Низькокалорійний десерт з бананами — можна їсти навіть на ніч

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Дата публікації: 11 травня 2025 03:00
Низькокалорійний торт без цукру та борошна з бананом, вівсянкою й шоколадом — рецепт
Низькокалорійний десерт. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

Цей простий та корисний десерт готується без цукру, борошна й духовки — ідеальний варіант для тих, хто хоче поласувати навіть перед сном без шкоди для фігури.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно як удома

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Вам знадобиться:

  • стиглі банани — 3 шт.;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • пластівці вівсяні "Екстра" — 250 г;
  • шоколад чорний — 85 г;
  • масло вершкове — 25 г;
  • горіхи (будь-які) — 50 г.

Спосіб приготування

Перебити два банани у пюре за допомогою блендера або перетерти вручну. Додати какао й ретельно перемішати до однорідної маси.

низькокалорійний десерт з бананами
Нарізані банани. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

На сухій сковороді підсмажити вівсяні пластівці протягом 2–3 хвилин, постійно помішуючи, дати їм охолонути. Вмішати вівсянку до бананової суміші.

рецепт низькокалорійного десерта з бананами
Приготування десерта. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

Розділити масу на дві рівні частини. Форму змастити вершковим маслом. Викласти перший шар, розрівняти. На нього — кружальця залишеного банана. Поверх викласти другий шар суміші.

простий рецепт низькокалорійного десерта з бананами
Готовий десерт. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

Розтопити шоколад на водяній бані та полити ним десерт. Посипати зверху підсмаженими подрібненими горіхами. Поставити десерт у холодильник щонайменше на годину або у морозильник на 15 хвилин.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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