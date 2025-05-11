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Низкокалорийный десерт с бананами — можно есть даже на ночь

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Дата публикации 11 мая 2025 03:00
Низкокалорийный торт без сахара и муки с бананом, овсянкой и шоколадом — рецепт
Низкокалорийный десерт с низким содержанием калорий. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

Этот простой и полезный десерт готовится без сахара, муки и духовки — идеальный вариант для тех, кто хочет полакомиться даже перед сном без вреда для фигуры.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно как дома.

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Вам понадобится:

  • спелые бананы — 3 шт.;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • хлопья овсяные "Экстра" — 250 г;
  • шоколад черный — 85 г;
  • масло сливочное — 25 г;
  • орехи (любые) — 50 г.

Способ приготовления

Перебить два банана в пюре с помощью блендера или перетереть вручную. Добавить какао и тщательно перемешать до однородной массы.

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Нарезанные бананы. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

На сухой сковороде поджарить овсяные хлопья в течение 2-3 минут, постоянно помешивая, дать им остыть. Вмешать овсянку в банановую смесь.

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Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

Разделить массу на две равные части. Форму смазать сливочным маслом. Выложить первый слой, разровнять. На него - кружочки оставшегося банана. Поверх выложить второй слой смеси.

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Готовый десерт готов. Фото: Скриншот YouTube @smakoflife

Растопить шоколад на водяной бане и полить им десерт. Посыпать сверху поджаренными измельченными орехами. Поставить десерт в холодильник минимум на час или в морозильник на 15 минут.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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