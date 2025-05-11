Низкокалорийный торт без сахара и муки с бананом, овсянкой и шоколадом — рецепт

Низкокалорийный десерт с бананами — можно есть даже на ночь
Этот простой и полезный десерт готовится без сахара, муки и духовки — идеальный вариант для тех, кто хочет полакомиться даже перед сном без вреда для фигуры.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно как дома.
Вам понадобится:
- спелые бананы — 3 шт.;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- хлопья овсяные "Экстра" — 250 г;
- шоколад черный — 85 г;
- масло сливочное — 25 г;
- орехи (любые) — 50 г.
Способ приготовления
Перебить два банана в пюре с помощью блендера или перетереть вручную. Добавить какао и тщательно перемешать до однородной массы.
На сухой сковороде поджарить овсяные хлопья в течение 2-3 минут, постоянно помешивая, дать им остыть. Вмешать овсянку в банановую смесь.
Разделить массу на две равные части. Форму смазать сливочным маслом. Выложить первый слой, разровнять. На него - кружочки оставшегося банана. Поверх выложить второй слой смеси.
Растопить шоколад на водяной бане и полить им десерт. Посыпать сверху поджаренными измельченными орехами. Поставить десерт в холодильник минимум на час или в морозильник на 15 минут.
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