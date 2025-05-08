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Італійський торт без випічки — готується за 15 хвилин

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Дата публікації: 8 травня 2025 19:11
Торт без випічки за 15 хвилин — італійський рецепт
Торт без випічки за італійським рецептом. Фото: smachnenke.com.ua

Одна італійка поділилася цим рецептом торта, який одразу підкорив серця усіх, хто його куштував. Готується дуже швидко і просто, а на смак не поступається вишуканим ресторанним десертам.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 50 г;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • дрібка солі;
  • жирна сметана — 400 г;
  • вершкове масло — 130 г;
  • печиво — 300 г;
  • молоко або вершки — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування

Для початку необхідно приготувати крем. У сотейнику змішати до однорідності яйця, сметану, цукор, сіль та ванільний цукор.

Суміш проварити на повільному вогні, постійно помішуючи, до загущення. Після закипання проварити ще 30-60 секунд, після чого зняти з вогню та залишити остигати до кімнатної температури.

Торт без випічки з заварним кремом - рецепт
Приготування крему. Фото: smachnenke.com.ua

Печиво подрібнити блендером у дрібну крихту. До печива додати розтоплене вершкове масло (80 г) та декілька столових ложок молока. Перемішати та розділити суміш на 2 частини.

Швидкий торт без випікання - рецепт з печивом
Підготовка печива. Фото: smachnenke.com.ua

У форму викласти одну частину печива, сформувати дно та бортики. Поставити у холодильник для стабілізації на 10-15 хвилин.

Тим часом до охолодженого крему додати 50 г м'якого вершкового масла та збити міксером до пишної маси. Викласти крем в основу з печива та присипати залишками крихти. Залишити торт у холодильнику для стабілізації — краще на ніч.

Торт без випічки за італійським рецептом - як готувати
Формування торта. Фото: smachnenke.com.ua

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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