Торт без випічки за 15 хвилин — італійський рецепт

Італійський торт без випічки — готується за 15 хвилин
Одна італійка поділилася цим рецептом торта, який одразу підкорив серця усіх, хто його куштував. Готується дуже швидко і просто, а на смак не поступається вишуканим ресторанним десертам.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- кукурудзяний крохмаль — 50 г;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- дрібка солі;
- жирна сметана — 400 г;
- вершкове масло — 130 г;
- печиво — 300 г;
- молоко або вершки — 3-4 ст. л.
Спосіб приготування
Для початку необхідно приготувати крем. У сотейнику змішати до однорідності яйця, сметану, цукор, сіль та ванільний цукор.
Суміш проварити на повільному вогні, постійно помішуючи, до загущення. Після закипання проварити ще 30-60 секунд, після чого зняти з вогню та залишити остигати до кімнатної температури.
Печиво подрібнити блендером у дрібну крихту. До печива додати розтоплене вершкове масло (80 г) та декілька столових ложок молока. Перемішати та розділити суміш на 2 частини.
У форму викласти одну частину печива, сформувати дно та бортики. Поставити у холодильник для стабілізації на 10-15 хвилин.
Тим часом до охолодженого крему додати 50 г м'якого вершкового масла та збити міксером до пишної маси. Викласти крем в основу з печива та присипати залишками крихти. Залишити торт у холодильнику для стабілізації — краще на ніч.
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