Торт без випічки за 15 хвилин — італійський рецепт

Торт без випічки за італійським рецептом. Фото: smachnenke.com.ua

Одна італійка поділилася цим рецептом торта, який одразу підкорив серця усіх, хто його куштував. Готується дуже швидко і просто, а на смак не поступається вишуканим ресторанним десертам.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 10 г;

дрібка солі;

жирна сметана — 400 г;

вершкове масло — 130 г;

печиво — 300 г;

молоко або вершки — 3-4 ст. л.

Спосіб приготування

Для початку необхідно приготувати крем. У сотейнику змішати до однорідності яйця, сметану, цукор, сіль та ванільний цукор.

Суміш проварити на повільному вогні, постійно помішуючи, до загущення. Після закипання проварити ще 30-60 секунд, після чого зняти з вогню та залишити остигати до кімнатної температури.

Приготування крему. Фото: smachnenke.com.ua

Печиво подрібнити блендером у дрібну крихту. До печива додати розтоплене вершкове масло (80 г) та декілька столових ложок молока. Перемішати та розділити суміш на 2 частини.

Підготовка печива. Фото: smachnenke.com.ua

У форму викласти одну частину печива, сформувати дно та бортики. Поставити у холодильник для стабілізації на 10-15 хвилин.

Тим часом до охолодженого крему додати 50 г м'якого вершкового масла та збити міксером до пишної маси. Викласти крем в основу з печива та присипати залишками крихти. Залишити торт у холодильнику для стабілізації — краще на ніч.

Формування торта. Фото: smachnenke.com.ua

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