Торт без выпечки за 15 минут — итальянский рецепт

Итальянский торт без выпечки — готовится за 15 минут
Одна итальянка поделилась этим рецептом торта, который сразу покорил сердца всех, кто его пробовал. Готовится очень быстро и просто, а по вкусу не уступает изысканным ресторанным десертам.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт;
- кукурузный крахмал — 50 г;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- щепотка соли;
- жирная сметана — 400 г;
- сливочное масло — 130 г;
- печенье — 300 г;
- молоко или сливки — 3-4 ст. л.
Способ приготовления
Для начала необходимо приготовить крем. В сотейнике смешать до однородности яйца, сметану, сахар, соль и ванильный сахар.
Смесь проварить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. После закипания проварить еще 30-60 секунд, после чего снять с огня и оставить остывать до комнатной температуры.
Печенье измельчить блендером в мелкую крошку. К печенью добавить растопленное сливочное масло (80 г) и несколько столовых ложек молока. Перемешать и разделить смесь на 2 части.
В форму выложить одну часть печенья, сформировать дно и бортики. Поставить в холодильник для стабилизации на 10-15 минут.
Тем временем к охлажденному крему добавить 50 г мягкого сливочного масла и взбить миксером до пышной массы. Выложить крем в основу из печенья и присыпать остатками крошки. Оставить торт в холодильнике для стабилизации — лучше на ночь.
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