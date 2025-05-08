Торт без выпечки за 15 минут — итальянский рецепт

Торт без выпечки по итальянскому рецепту. Фото: smachnenke.com.ua

Одна итальянка поделилась этим рецептом торта, который сразу покорил сердца всех, кто его пробовал. Готовится очень быстро и просто, а по вкусу не уступает изысканным ресторанным десертам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт;

кукурузный крахмал — 50 г;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

щепотка соли;

жирная сметана — 400 г;

сливочное масло — 130 г;

печенье — 300 г;

молоко или сливки — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Для начала необходимо приготовить крем. В сотейнике смешать до однородности яйца, сметану, сахар, соль и ванильный сахар.

Смесь проварить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. После закипания проварить еще 30-60 секунд, после чего снять с огня и оставить остывать до комнатной температуры.

Приготовление крема. Фото: smachnenke.com.ua

Печенье измельчить блендером в мелкую крошку. К печенью добавить растопленное сливочное масло (80 г) и несколько столовых ложек молока. Перемешать и разделить смесь на 2 части.

Подготовка печенья. Фото: smachnenke.com.ua

В форму выложить одну часть печенья, сформировать дно и бортики. Поставить в холодильник для стабилизации на 10-15 минут.

Тем временем к охлажденному крему добавить 50 г мягкого сливочного масла и взбить миксером до пышной массы. Выложить крем в основу из печенья и присыпать остатками крошки. Оставить торт в холодильнике для стабилизации — лучше на ночь.

Формирование торта. Фото: smachnenke.com.ua

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