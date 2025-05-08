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Итальянский торт без выпечки — готовится за 15 минут

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Дата публикации 8 мая 2025 19:11
Торт без выпечки за 15 минут — итальянский рецепт
Торт без выпечки по итальянскому рецепту. Фото: smachnenke.com.ua

Одна итальянка поделилась этим рецептом торта, который сразу покорил сердца всех, кто его пробовал. Готовится очень быстро и просто, а по вкусу не уступает изысканным ресторанным десертам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт;
  • кукурузный крахмал — 50 г;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • щепотка соли;
  • жирная сметана — 400 г;
  • сливочное масло — 130 г;
  • печенье — 300 г;
  • молоко или сливки — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Для начала необходимо приготовить крем. В сотейнике смешать до однородности яйца, сметану, сахар, соль и ванильный сахар.

Смесь проварить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. После закипания проварить еще 30-60 секунд, после чего снять с огня и оставить остывать до комнатной температуры.

Торт без випічки з заварним кремом - рецепт
Приготовление крема. Фото: smachnenke.com.ua

Печенье измельчить блендером в мелкую крошку. К печенью добавить растопленное сливочное масло (80 г) и несколько столовых ложек молока. Перемешать и разделить смесь на 2 части.

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Подготовка печенья. Фото: smachnenke.com.ua

В форму выложить одну часть печенья, сформировать дно и бортики. Поставить в холодильник для стабилизации на 10-15 минут.

Тем временем к охлажденному крему добавить 50 г мягкого сливочного масла и взбить миксером до пышной массы. Выложить крем в основу из печенья и присыпать остатками крошки. Оставить торт в холодильнике для стабилизации — лучше на ночь.

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Формирование торта. Фото: smachnenke.com.ua

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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