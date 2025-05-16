Низкокалорийное суфле из ряженки и какао без сахара — простой рецепт десерта без выпекания

Низкокалорийное суфле. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Этот легкий десерт из ряженки и какао готовится за считанные минуты без духовки или лишнего жира. Минимум ингредиентов — максимум пользы: нежная текстура, насыщенный вкус и всего 59 ккал на 100 граммов. Идеально для тех, кто придерживается правильного питания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins.

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Вам понадобится:

желатин — 10 г;

вода — 50 мл.;

ряженка — 300 мл.;

какао или напиток "Несквик" — 2 ч. л.;

подсластитель — по вкусу.

Способ приготовления

Залить желатин водой и оставить набухать примерно на 10 минут. Затем подогреть до полного растворения, но не доводить до кипения.

Ряженка и какао. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

В глубокой миске смешать ряженку с какао и подсластителем. Добавить теплый желатин и тщательно перемешать до однородности.

Желатин и вода. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Разлить массу по формам и поставить в холодильник минимум на 2 часа до застывания.

Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Подавайте охлажденным — это идеальный вариант диетического десерта, который не вредит фигуре.

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