Низкокалорийное суфле из ряженки и какао без сахара — простой рецепт десерта без выпекания

Низкокалорийное суфле из ряженки — легкий десерт без сахара
Этот легкий десерт из ряженки и какао готовится за считанные минуты без духовки или лишнего жира. Минимум ингредиентов — максимум пользы: нежная текстура, насыщенный вкус и всего 59 ккал на 100 граммов. Идеально для тех, кто придерживается правильного питания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins.
Вам понадобится:
- желатин — 10 г;
- вода — 50 мл.;
- ряженка — 300 мл.;
- какао или напиток "Несквик" — 2 ч. л.;
- подсластитель — по вкусу.
Способ приготовления
Залить желатин водой и оставить набухать примерно на 10 минут. Затем подогреть до полного растворения, но не доводить до кипения.
В глубокой миске смешать ряженку с какао и подсластителем. Добавить теплый желатин и тщательно перемешать до однородности.
Разлить массу по формам и поставить в холодильник минимум на 2 часа до застывания.
Подавайте охлажденным — это идеальный вариант диетического десерта, который не вредит фигуре.
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