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Низкокалорийное суфле из ряженки — легкий десерт без сахара

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Дата публикации 16 мая 2025 03:00
Низкокалорийное суфле из ряженки и какао без сахара — простой рецепт десерта без выпекания
Низкокалорийное суфле. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Этот легкий десерт из ряженки и какао готовится за считанные минуты без духовки или лишнего жира. Минимум ингредиентов — максимум пользы: нежная текстура, насыщенный вкус и всего 59 ккал на 100 граммов. Идеально для тех, кто придерживается правильного питания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins.

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Вам понадобится:

  • желатин — 10 г;
  • вода — 50 мл.;
  • ряженка — 300 мл.;
  • какао или напиток "Несквик" — 2 ч. л.;
  • подсластитель — по вкусу.

Способ приготовления

Залить желатин водой и оставить набухать примерно на 10 минут. Затем подогреть до полного растворения, но не доводить до кипения.

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Ряженка и какао. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

В глубокой миске смешать ряженку с какао и подсластителем. Добавить теплый желатин и тщательно перемешать до однородности.

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Желатин и вода. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Разлить массу по формам и поставить в холодильник минимум на 2 часа до застывания.

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Приготовление десерта. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Подавайте охлажденным — это идеальный вариант диетического десерта, который не вредит фигуре.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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