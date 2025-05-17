Райский творожный десерт без муки и лишнего сахара - нежное наслаждение с минимумом калорий

Райский десерт без муки и калорий — можно есть даже ночью
Этот низкокалорийный десерт из творога, без муки, сахара и выпекания, получится настолько нежным и вкусным, что его можно есть даже перед сном без угрызений совести. Простой рецепт идеально подходит для тех, кто следит за фигурой.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко 2,5% — 400 мл.;
- желатин — 20 г;
- эритрит — 2 ст. л. (примерно 20 г);
- ванилин — по вкусу;
- творог 5% — 360 г;
- сухое молоко — 30 г;
- какао — 5 г (для обсыпки).
Способ приготовления
В сотейник влить молоко, добавить желатин, ванилин и эритрит. Хорошо перемешать венчиком, поставить на плиту и нагревать на слабом огне, постоянно помешивая, пока желатин полностью не растворится.
В чашу блендера выложить творог, влить горячее молоко с желатином, добавить сухое молоко. Взбить все до однородной кремовой массы.
Разлить массу по формам и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.
Готовые десерты достать из форм и обвалять в какао. Вкусно нежно, легко и совсем не вредит фигуре.
Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки
Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.
Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.
Нежный пирог "Талия" — диетический десерт без вреда для фигуры.
Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.
Читайте Новини.LIVE!