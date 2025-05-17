Райский творожный десерт без муки и лишнего сахара - нежное наслаждение с минимумом калорий

Низкокалорийный десерт с низким содержанием калорий. Фото: smachnenke.com.ua

Этот низкокалорийный десерт из творога, без муки, сахара и выпекания, получится настолько нежным и вкусным, что его можно есть даже перед сном без угрызений совести. Простой рецепт идеально подходит для тех, кто следит за фигурой.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко 2,5% — 400 мл.;

желатин — 20 г;

эритрит — 2 ст. л. (примерно 20 г);

ванилин — по вкусу;

творог 5% — 360 г;

сухое молоко — 30 г;

какао — 5 г (для обсыпки).

Способ приготовления

В сотейник влить молоко, добавить желатин, ванилин и эритрит. Хорошо перемешать венчиком, поставить на плиту и нагревать на слабом огне, постоянно помешивая, пока желатин полностью не растворится.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

В чашу блендера выложить творог, влить горячее молоко с желатином, добавить сухое молоко. Взбить все до однородной кремовой массы.

Десерт и какао. Фото: smachnenke.com.ua

Разлить массу по формам и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые десерты достать из форм и обвалять в какао. Вкусно нежно, легко и совсем не вредит фигуре.

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