Как правильно хранить клубнику — советы Евгения Клопотенко

Клубника. Фото: Freepik

В украинских городах уже начался сезон ягод, особенно клубники. Но чтобы наслаждаться ее вкусом не только после покупки, но и на следующий день или даже через несколько, важно правильно ее хранить.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился полезными советами, которые помогут сохранить ягоды свежими как можно дольше.

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Как правильно хранить клубнику

Самое главное правило — не трогайте клубнику лишний раз. Не мойте ее перед хранением, не обрезайте зеленые хвостики и, тем более, не нарезайте, ведь все это значительно сокращает срок ее годности. Ягоды лучше хранятся в своем естественном виде.

Перед тем, как поставить клубнику в холодильник, переберите ее — удалите подгнившие или поврежденные плоды, особенно если продавец спрятал их под привлекательным верхним слоем. Такие ягоды могут испортить всю корзину. Если клубника влажная или на ее поверхности есть капли сока, аккуратно просушите ее бумажным полотенцем.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить клубнику свежей, вкусной и аппетитной на дольше — и она еще не раз напомнит вам о лете.

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