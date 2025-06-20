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Головна Дім Що посадити після полуниці на городі, щоб покращити врожай

Що посадити після полуниці на городі, щоб покращити врожай

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 19:30
Що треба посадити після полуниці на городі — найкращі рослини, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай полуниці на городі. Фото: Freepik
Ключові моменти Що можна посадити там, де росла полуниця

Всі дачники знають, як важлива правильна сівозміна на городі, адже від цього залежить врожай, зокрема і полуниці. Дізнайтеся, що можна посадити на тому місці, де у вас росли ці ягідні чагарники, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що можна посадити там, де росла полуниця

Бобові культури

Представники сімейства бобових мають коріння, яке насичує землю корисним азотом. Тому ці рослини після полуничних кущів допомагають відновити поживний баланс у ґрунті. Йдеться про такі популярні бобові культури, як:

  • Квасоля
  • Горох
  • Сочевиця
Коллаж
Квасоля, горох і сочевиця на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Злакові культури

Представники злакових покращують родючість ґрунту, розпушуючи його своїм корінням. До того ж, ці рослини не дають бур’янам рости, а це дуже важливо після грядок з полуницею, де доволі часто ці рослини стають справжньою проблемою. Йдеться про такі злакові рослини, як:

  • Жито
  • Овес
Коллаж
Врожай жита і овесу на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Хрестоцвіті культури

Представники сімейства хрестоцвітих швидко ростуть і відлякують від ділянки шкідників, зокрема, нематод, завдяки фітонцидним властивостям. Наприклад, така хрестоцвітна рослина, як гірчиця, діє на ґрунт як природний дезінфектор. Йдеться про такі рослини, як:

  • Капуста
  • Редиска
  • Гірчиця
Коллаж
Капуста, редиска і гірчиця. Фото: колаж Новини.LIVE

Коренеплоди 

Популярні коренеплоди ростуть на грядках після кущів полуниці, якщо підживити ґрунт компостом. А ще вони мають глибоке коріння, яке розпушує ґрунт, покращуючи його аерацію. Йдеться про такі коренеплоди, як:

  • Буряк
  • Морква
Коллаж
Зібраний врожай буряка і моркви. Фото: колаж Новини.LIVE 

Сидерати

Зазвичай дачники сіють сидерати для того, щоб відновити ґрунт після тих чи інших рослин. Ці сидерати скошують і закладають у ґрунт, а це насичує його органічними компонентами і покращує родючість. Йдеться про такі популярні сидерати, як:

  • Люпин
  • Фацелія
Коллаж
Рослини люпина і фацелії у саду. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити полуницю для покращення врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, чим не можна підживлювати полуницю, щоб не зіпсувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля полуниці на городі.

рослини культура ягоди поради город полуниця
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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