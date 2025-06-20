Що треба посадити після полуниці на городі — найкращі рослини, поради дачникам

Що посадити після полуниці на городі, щоб покращити врожай
Всі дачники знають, як важлива правильна сівозміна на городі, адже від цього залежить врожай, зокрема і полуниці. Дізнайтеся, що можна посадити на тому місці, де у вас росли ці ягідні чагарники, щоб не зіпсувати врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Що можна посадити там, де росла полуниця
Бобові культури
Представники сімейства бобових мають коріння, яке насичує землю корисним азотом. Тому ці рослини після полуничних кущів допомагають відновити поживний баланс у ґрунті. Йдеться про такі популярні бобові культури, як:
- Квасоля
- Горох
- Сочевиця
Злакові культури
Представники злакових покращують родючість ґрунту, розпушуючи його своїм корінням. До того ж, ці рослини не дають бур’янам рости, а це дуже важливо після грядок з полуницею, де доволі часто ці рослини стають справжньою проблемою. Йдеться про такі злакові рослини, як:
- Жито
- Овес
Хрестоцвіті культури
Представники сімейства хрестоцвітих швидко ростуть і відлякують від ділянки шкідників, зокрема, нематод, завдяки фітонцидним властивостям. Наприклад, така хрестоцвітна рослина, як гірчиця, діє на ґрунт як природний дезінфектор. Йдеться про такі рослини, як:
- Капуста
- Редиска
- Гірчиця
Коренеплоди
Популярні коренеплоди ростуть на грядках після кущів полуниці, якщо підживити ґрунт компостом. А ще вони мають глибоке коріння, яке розпушує ґрунт, покращуючи його аерацію. Йдеться про такі коренеплоди, як:
- Буряк
- Морква
Сидерати
Зазвичай дачники сіють сидерати для того, щоб відновити ґрунт після тих чи інших рослин. Ці сидерати скошують і закладають у ґрунт, а це насичує його органічними компонентами і покращує родючість. Йдеться про такі популярні сидерати, як:
- Люпин
- Фацелія
Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити полуницю для покращення врожаю.
Раніше ми розповідали про те, чим не можна підживлювати полуницю, щоб не зіпсувати врожай.
Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля полуниці на городі.
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