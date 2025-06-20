Что надо посадить после клубники на огороде — самые лучшие растения, советы дачникам

Что посадить после клубники на огороде, чтобы улучшить урожай
Все дачники знают, как важен правильный севооборот на огороде, ведь от этого зависит урожай, в частности и клубники. Узнайте, что можно посадить на том месте, где у вас росли эти ягодные кустарники, чтобы не испортить урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Что можно посадить там, где росла клубника
Бобовые культуры
Представители семейства бобовых имеют корни, которые насыщают землю полезным азотом. Поэтому эти растения после клубничных кустов помогают восстановить питательный баланс в почве. Речь идет о таких популярных бобовых культурах, как:
- Фасоль
- Горох
- Чечевица
Злаковые культуры
Представители злаковых улучшают плодородие почвы, разрыхляя ее своими корнями. К тому же, эти растения не дают сорнякам расти, а это очень важно после грядок с клубникой, где довольно часто эти растения становятся настоящей проблемой. Речь идет о таких злаковых растениях, как:
- Рожь
- Овес
Крестоцветные культуры
Представители семейства крестоцветных быстро растут и отпугивают от участка вредителей, в частности, нематод, благодаря фитонцидным свойствам. Например, такое крестоцветное растение, как горчица, действует на почву как природный дезинфектор. Речь идет о таких растениях, как:
- Капуста
- Редиска
- Горчица
Корнеплоды
Популярные корнеплоды растут на грядках после кустов клубники, если подкормить почву компостом. А еще они имеют глубокие корни, которые разрыхляют почву, улучшая ее аэрацию. Речь идет о таких корнеплодах, как:
- Свекла
- Морковь
Сидераты
Обычно дачники сеют сидераты для того, чтобы восстановить почву после тех или иных растений. Эти сидераты скашивают и заделывают в почву, а это насыщает ее органическими компонентами и улучшает плодородие. Речь идет о таких популярных сидератах, как:
- Люпин
- Фацелия
Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить клубнику для улучшения урожая.
Ранее мы рассказывали о том, чем нельзя подкармливать клубнику, чтобы не испортить урожай.
Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле клубники на огороде.
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