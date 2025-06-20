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Что посадить после клубники на огороде, чтобы улучшить урожай

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 19:30
Что надо посадить после клубники на огороде — самые лучшие растения, советы дачникам
Человек, который собирает урожай клубники на огороде. Фото: Freepik
Ключові моменти Что можно посадить там, где росла клубника

Все дачники знают, как важен правильный севооборот на огороде, ведь от этого зависит урожай, в частности и клубники. Узнайте, что можно посадить на том месте, где у вас росли эти ягодные кустарники, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Что можно посадить там, где росла клубника

Бобовые культуры

Представители семейства бобовых имеют корни, которые насыщают землю полезным азотом. Поэтому эти растения после клубничных кустов помогают восстановить питательный баланс в почве. Речь идет о таких популярных бобовых культурах, как:

  • Фасоль
  • Горох
  • Чечевица
Коллаж
Фасоль, горох и чечевица на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Злаковые культуры

Представители злаковых улучшают плодородие почвы, разрыхляя ее своими корнями. К тому же, эти растения не дают сорнякам расти, а это очень важно после грядок с клубникой, где довольно часто эти растения становятся настоящей проблемой. Речь идет о таких злаковых растениях, как:

  • Рожь
  • Овес
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Урожай ржи и овса на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Крестоцветные культуры

Представители семейства крестоцветных быстро растут и отпугивают от участка вредителей, в частности, нематод, благодаря фитонцидным свойствам. Например, такое крестоцветное растение, как горчица, действует на почву как природный дезинфектор. Речь идет о таких растениях, как:

  • Капуста
  • Редиска
  • Горчица
Коллаж
Капуста, редиска и горчица. Фото: коллаж Новини.LIVE

Корнеплоды

Популярные корнеплоды растут на грядках после кустов клубники, если подкормить почву компостом. А еще они имеют глубокие корни, которые разрыхляют почву, улучшая ее аэрацию. Речь идет о таких корнеплодах, как:

  • Свекла
  • Морковь
Коллаж
Собранный урожай свеклы и моркови. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сидераты

Обычно дачники сеют сидераты для того, чтобы восстановить почву после тех или иных растений. Эти сидераты скашивают и заделывают в почву, а это насыщает ее органическими компонентами и улучшает плодородие. Речь идет о таких популярных сидератах, как:

  • Люпин
  • Фацелия
Коллаж
Растения люпина и фацелии в саду. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить клубнику для улучшения урожая.

Ранее мы рассказывали о том, чем нельзя подкармливать клубнику, чтобы не испортить урожай.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле клубники на огороде.

растения культура ягоды советы огород клубника
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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