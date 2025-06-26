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Главная Дом Обрезка усов клубники — зачем это делать и когда лучше

Обрезка усов клубники — зачем это делать и когда лучше

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 01:12
Когда надо обрезать усы клубники — зачем это делать, советы дачникам
Человек, который обрезает усы на кустах клубники на огороде. Фото: Pinterest
Ключові моменти Почему важно обрезать усы клубники Когда лучше удалять усы на кустах клубники

Чтобы получить большой и сладкий урожай клубники на огороде, недостаточно только поливать ее и подкармливать, важную роль играет своевременная обрезка усов на кустах. Опытные дачники объяснили, для чего это делать и когда именно нужно удалять усы на растениях этой летней ягоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему важно обрезать усы клубники

Дачники с опытом рекомендуют обрезать усы на кустах клубники для того, чтобы улучшить урожай. Дело в том, что усы — это вегетативные побеги, которые предназначены для размножения. На их размножение и рост кусты клубники отдают много сил и питательных элементов.

Если вы не будете обрезать усы, все эти силы будут идти не на развитие ягод, а на образование новых розеток. В результате уменьшается урожайность, вырастают маленькие и не такие сочные ягоды. А еще усы способствуют развитию грибковых болезней и появлению вредителей.

Своевременная обрезка улучшает проветриваемость в кустах, делая их более устойчивыми к заболеваниям и облегчая уход для дачников.

Клубника
Выращенный урожай клубники на огороде. Фото: Pinterest

Когда лучше удалять усы на кустах клубники

Срок обрезки усов зависит от того, какие сорта вы выращиваете и чего хотите достичь. Дачники советуют первую обрезку делать в начале весны, когда кусты только начинают активно расти. Массированно обрезать усы стоит после окончания основного периода плодоношения — обычно это середина июля-начало августа.

В зависимости от сортов, обрезать усы нужно:

  • Раннеспелые сорта — обрезать можно в конце июня
  • Ремонтантные сорта — обрезать можно в течение всего лета, удаляя усы каждые две-три недели
Обрезка усов у клубники
Обрезка усов на кустах клубники. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно оживить грядку после клубники для будущего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, чем нельзя подкармливать кусты клубники на огороде.

Также мы сообщали о том, почему клубника гниет прямо на грядках на огороде.

ягоды советы огород клубника урожай клубники
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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