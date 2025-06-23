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Головна Дім Ці вуличні квіти легко виростити з живців — як правильно

Ці вуличні квіти легко виростити з живців — як правильно

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 16:54
Які вуличні рослини можна виростити з живців — поради дачникам
Дачниця, яка обрізає лаванду в саду. Фото: Epic Gardening
Ключові моменти Найкращі вуличні рослини для вирощування з живців

Хочете найгарніший сад, але при цьому не хочете витрачати шалені гроші на розсаду? Досвідчені дачники розповіли, які рослини можна виростити з живців, навіщо це робити і як доглядати ці вуличні квіти, щоб вони тішили око своєю красою на ділянці.

Про це розповідає Real Simple.

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Найкращі вуличні рослини для вирощування з живців

Герань

Ця популярна рослина має величезне різноманіття відтінків, починаючи з білих, закінчуючи червоними. А ще її дуже легко виростити з живців, адже вона без проблем вкорінюється зі свіжих і м’яких пагонів, які варто зрізати навесні або влітку. 

Цій квітці потрібно сонце або невелика напівтінь і добре дренований ґрунт з великою кількістю органіки. А ше герань після вирощування з живця потрібно регулярно, але помірно поливати, адже ця рослина не любить застою води.

Герань
Яскраві квіти герані в саду. Фото: Pinterest

Лаванда

Цю красиву квітку без проблем розмножувати, причому, як з м’яких весняних пагонів, так і з напівздерев’янілих гілочок наприкінці літа. Після вирощування лаванді потрібно сонячне освітлення, піщаний, сухий і гарно дренований ґрунт.

А ще лаванду не потрібно багато і часто поливати, адже для неї краще, щоб була засуха, ніж перезволоження.

Лаванда
Два куща лаванди на ділянці. Фото: Pinterest

М’ята

Цю ароматну рослину неможливо не знати, адже її часто додають до напоїв, салатів, десертів і навіть догляду за тілом і обличчям. Для правильного вирощування з живців на м’яті достатньо відламати здоровий пагін, який потрібно поставити у воду і чекати сім-десять днів, доки не з’являться корінці.

М’яті потрібно сонце чи напівтінь, пухкий, родючий і вологий ґрунт, а також часто, але без застою води поливання.

Мята
Рослини м'яти на городі. Фото: Pinterest

Камелія

Ця квітка вважається справжньою королевою саду, адже вона має вишукані квіти різних відтінків. Найкраще ця рослина розмножується з напівздерев’янілих живців у серпні чи вересні. Щоб квітка краще укоренилася, краще використовувати стимулятор росту коріння.

Камелії потрібна напівтінь, пухкий, кислий і гарно дренований ґрунт, а також рівномірний полив.

Камелия
Яскраві квіти камелії на кущі. Фото: Medium

Цинія

Це дуже гарна рослина для будь-якої клумби в саду, адже вона має різнобарвні квіти, а ще вона чудово вкорінюється навіть з живців. Для цього виберіть на цинії гілочку без бутонів на 15 сантиметрів і поставте її у воду чи легкий пісок, щоб вона вкорінилася.

Після цього цинію треба тримати під прямими сонячними променями, в легкому, пухкому і гарно дренованому ґрунті. А ще цю квітку потрібно поливати помірно.

Циния
Різнокольорові квіти цинії на клумбі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини посадити, щоб захиститися від зла і пристріту. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити у саду, щоб залучити бджіл. 

Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна висаджувати біля будинку. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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