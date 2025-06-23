Які вуличні рослини можна виростити з живців — поради дачникам

Ці вуличні квіти легко виростити з живців — як правильно
Хочете найгарніший сад, але при цьому не хочете витрачати шалені гроші на розсаду? Досвідчені дачники розповіли, які рослини можна виростити з живців, навіщо це робити і як доглядати ці вуличні квіти, щоб вони тішили око своєю красою на ділянці.
Про це розповідає Real Simple.
Найкращі вуличні рослини для вирощування з живців
Герань
Ця популярна рослина має величезне різноманіття відтінків, починаючи з білих, закінчуючи червоними. А ще її дуже легко виростити з живців, адже вона без проблем вкорінюється зі свіжих і м’яких пагонів, які варто зрізати навесні або влітку.
Цій квітці потрібно сонце або невелика напівтінь і добре дренований ґрунт з великою кількістю органіки. А ше герань після вирощування з живця потрібно регулярно, але помірно поливати, адже ця рослина не любить застою води.
Лаванда
Цю красиву квітку без проблем розмножувати, причому, як з м’яких весняних пагонів, так і з напівздерев’янілих гілочок наприкінці літа. Після вирощування лаванді потрібно сонячне освітлення, піщаний, сухий і гарно дренований ґрунт.
А ще лаванду не потрібно багато і часто поливати, адже для неї краще, щоб була засуха, ніж перезволоження.
М’ята
Цю ароматну рослину неможливо не знати, адже її часто додають до напоїв, салатів, десертів і навіть догляду за тілом і обличчям. Для правильного вирощування з живців на м’яті достатньо відламати здоровий пагін, який потрібно поставити у воду і чекати сім-десять днів, доки не з’являться корінці.
М’яті потрібно сонце чи напівтінь, пухкий, родючий і вологий ґрунт, а також часто, але без застою води поливання.
Камелія
Ця квітка вважається справжньою королевою саду, адже вона має вишукані квіти різних відтінків. Найкраще ця рослина розмножується з напівздерев’янілих живців у серпні чи вересні. Щоб квітка краще укоренилася, краще використовувати стимулятор росту коріння.
Камелії потрібна напівтінь, пухкий, кислий і гарно дренований ґрунт, а також рівномірний полив.
Цинія
Це дуже гарна рослина для будь-якої клумби в саду, адже вона має різнобарвні квіти, а ще вона чудово вкорінюється навіть з живців. Для цього виберіть на цинії гілочку без бутонів на 15 сантиметрів і поставте її у воду чи легкий пісок, щоб вона вкорінилася.
Після цього цинію треба тримати під прямими сонячними променями, в легкому, пухкому і гарно дренованому ґрунті. А ще цю квітку потрібно поливати помірно.
Нагадаємо, ми писали про те, які рослини посадити, щоб захиститися від зла і пристріту.
Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити у саду, щоб залучити бджіл.
Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна висаджувати біля будинку.
Читайте Новини.LIVE!